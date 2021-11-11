Церковне свято 12 листопада: день пам’яті святих мучеників Зиновія та його сестри Зиновії

За поведінкою синиць судили про погоду: якщо вони цілими зграйками з'являлися біля будинку — це віщувало швидкі холоди.

12 листопада православна церква вшановує пам'ять священномученика Зіновія, єпископа Єгейського, і його сестри - мучениці Зіновії, які жили в 3 столітті в Каппадокії.

Історія свята

Зіновій та Зіновія народилися у благочестивих батьків, які виховали їх у християнській вірі. Брат і сестра рано залишилися сиротами і вирішили роздати свою спадщину бідним, присвятивши життя служінню Богу. В нагороду за такий вчинок Зіновій отримав дар чудотворення – він міг молитвою зцілювати хворих. Жителі міста обрали святого своїм єпископом. Коли за імператора Діоклетіана почалися гоніння на християн, Зіновія викликали на допит, але попри погрози та тортури він не зрікся своєї віри.

Сестра мученика, Зіновія, дізнавшись, що її брат страждає за Христа, теж поспішила на судилище, де закликала язичників піддати катуванням і її як християнку. Імператор спочатку намагався переконати дівчину в тому, що їй слід вклонитися ідолам, але зустрів відмову і наказав убити обох — брата та сестру.

Народні традиції і прикмети

У старовину на Зіновія та Зіновію вшановували свято рибалок та мисливців. Мисливці, вирушаючи цього дня за зайцями, збиралися бенкетувати в одну хату. Потрібно було неодмінно спіймати хоча б одного звіра, якого називали іменинним, інакше полювання протягом усього року могло бути невдалим. Рибалки на Зіновія також вирушали на лов. Якщо сіті приходили повними, улов неодмінно відзначали гулянкою на березі річки.

Окрім того, цей день називали Синичкиним святом, оскільки саме до Зиновія прилітали всі птахи-зимники, зокрема синиці, снігурі, сопілці. За поведінкою синиць судили про погоду: якщо вони цілими зграйками з'являлися біля будинку — це віщувало швидкі холоди. Також знали: якщо синиця свистить - це до ясного дня, якщо їсть - до нічного морозу.

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Якщо листя з дерев нечисто опаде — буде сувора зима.

Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь. Буває і навпаки: листя опаде, а плоди аж до морозів тверді.

Ранній сніг на ранню весну.

Якщо в листопаді появляються комахи — зима буде теплою.

Що заборонено робити 12 листопада

Цього дня не можна не дотримувати свого слова. Інакше ви будете серйозно покарані.

Не варто блукати самому у лісі, адже є підвищений ризик заблукати й не знайти шляху назад.

Також цього дня є певні правила поведінки на природі. Не можна: витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, чіпати тварин із дитинчатами.

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