Церковне свято 12 вересня: день пам'яті преподобного Олександра Свирського, у народі - Ситника

Цього дня заведено накривати багаті столи та збирати гостей.
12 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобного Олександра Свирського.
Історія свята
Преподобний Олександр Свирський народився 15 червня 1448 року, в день пам'яті пророка Амоса і при Хрещенні названий на честь його.
З ранніх років преподобний показував свою побожність, чим викликав нерозуміння рідних. Коли юнака надумали одружити, батько дізнався, що син вирішив присвятити своє життя служінню Господу. У 19 років Амос йде з рідного дому з мрією стати ченцем на Валаамі. Протягом семи років він був послушником в монастирі.
1474 року Амос приймає постриг під іменем Олександр і усамітнюється в печері, розташованої близь обителі. Смирення і побожність відлюдника не залишилися непоміченими, слава про нього розноситися по окрузі. Кілька років Олександр мешкає в оселі, збудованій ним на березі Святого озера, в повній самоті, харчуючись лише лісовими плодами. Але після того як відлюдника випадково зустрічає боярин Андрій, до преподобного починають приєднуватися брати по вірі. Ченці облаштовували обитель у Святого озера, розчищали ліс. Після того, як Олександру явилася Божественна Трійця, він впевнився в рішенні зводити біля озера храм на місці, вказаному ангелом. На прохання монастирської братії преподобний стає ігуменом Свирської пустки, яка прославилася особливо суворим статутом.
Народні традиції і прикмети
Ситником день Олександра у народі прозвали за те, що в його день було заведено накривати багаті столи, збирати гостей, влаштовувати бенкети. Звичайно готували ситну кашу - ячмінну на молоці, і подавали на стіл свіжий хліб із зерна нового врожаю.
Селяни на Ситника здійснювали особливий обряд на майбутній урожай. Для цього завивали ячмінні стебла в одну косу з лляними і вівсяними.
- Вересень холодний, але ситий.
- Ластівка весну розпочинає, а восени покидає.
- На рослинах є багато павутиння — буде тепла погода.
- Якщо побачив дві чи три веселки — варто йти до лісу по гриби.
Що заборонено робити 12 вересня
- Не можна пліткувати і лаятися
- Не можна ображатися і ревнувати
- Забороняється купувати нові речі
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