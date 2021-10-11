Церковне свято 12 жовтня: день пам'яті преподобного Феофана Милостивого

Вночі виходили дивитися на зірки: якщо в небі їх було багато і світили вони яскраво, чекали на суху осінь.

12 жовтня православна церква вшановує пам'ять преподобного Феофана Милостивого.

Історія свята

Докладних свідчень життя і діянь преподобного Феофана не залишилося, відомо лише, що він був людиною багатою і водночас дуже доброю. Феофан жив в палестинському місті Газі, постійно приймав у своєму будинку мандрівників, давав їм притулок, їжу і турботу. Недивно, що до кінця життя святий збіднів, а на довершення всього його спіткала важка хвороба. Однак Феофан переносив страждання стійко і смиренно.

Через чотири дні після своєї кончини святий з'явився одній людині і попросив її відвалити надгробний камінь на своїй могилі. Коли це було зроблено, люди відчули чудові пахощі, які виходили від тіла угодника. Мощі Феофана випромінювали миро, яке дивоввижним чином зціляло хворих.

Народні традиції і прикмети

У народі Феофана прозвали Милостивим не тільки в пам'ять про добрі справи святого. Зазвичай в день його пам'яті на землю поверталося тепло.

Вночі виходили дивитися на зірки: якщо в небі їх було багато і світили вони яскраво, чекали на суху осінь.

На Феофана відзначали день мисливця. Мисливці гуляли по пороші, добуваючи іменинного зайця. Якщо це вдавалося, день закінчувався застіллям, під час якого розповідали мисливські байки.

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У небі 12 жовтня зірок багато – осінь буде сухою, а в наступному році збереш багатий урожай.

Ввечері або пізно вночі з’являється туман – прикмета, що найближчим часом заморозків не буде.

В лісі 12 жовтня пізні гриби з’явилися – сніг теж буде пізно.

Свіжий ранковий вітер посилюється в денний час, а до вечора слабшає – за прикметами погода буде ясною.

Що заборонено робити 12 жовтня

Не можна витрачати багато грошей;

Не варто сваритися та лихословити;

Не можна нині ледарювати.

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