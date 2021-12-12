Церковне свято 13 грудня: день пам'яті апостола Андрія Первозванного

На день святого Андрія забороняється шити, ткати, прясти, виконувати важку роботу по дому.

13 грудня правослвна церква вшановує пам'ять апостола Андрія Первозванного – одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та брата апостола Петра. Андрій став свідком воскресіння Спасителя і його вознесіння на небо.

Історія свята

Брати народилися у Віфсаїді, місті на березі Галілейського озера, і були рибалками. Андрій став першим, кого Ісус покликав до себе в учні. Згідно з Євангелією від Іоанна, перший апостол був учнем Іоанна Хрестителя.

За повчанням Ісуса Христа апостоли попрямували в різні землі проповідувати його вчення. Андрій мандрував по узбережжю Дніпра та на березі Чорного моря, по Балканському півострову, в Скіфії. Неодноразово зустрічав на своєму шляху язичників, які його жорстоко били. Але він не припиняв молитися і зцілювати людей від недуг за допомогою молитви.

Коли ж він повернувся до Греції, жорстокий правитель Патри наказав стратити Андрія. Він молився навіть в смертельних муках. Довгу і болісну смерть апостол прийняв на хресті.

Народні традиції і прикмети

У давнину на Андрія селяни слухали воду — але не лише у колодязі, а й у річках та озерах. Якщо вода стояла спокійно, це віщувало теплу, без хуртовини зиму. Якщо ж чулися гул і стогін, треба було чекати бур, сильних морозів і взагалі нещасливого року. Також вважалося, що якщо у Андріїв день піде сніг, то він пролежить ще 110 днів.

Знахарі та цілителі вважали день Андрія Первозванного своїм святом.

Дівчата цього дня молилися апостолу за добрих наречених і ворожили на нареченого. Магічні обряди Андрєєва дня були своєрідною репетицією перед великими святковими ворожіннями. Напередодні дівчина, яка бажає дізнатися про свою долю, дотримувалась посту — але так, щоб ніхто з рідних цього не помітив.

Ясний і морозний день 13 грудня віщує добрий урожай. / Pexels

Ясний і морозний день віщує добрий урожай.

Якщо сніг на Андрія випав і не тане – лежати сніг буде аж до початку квітня.

Вогонь у печі 13 грудня горить червоним полум’ям – будуть морози. Білий вогонь, відповідно, віщує відлигу.

Холодно і ясно 13 грудня – буде хороший урожай наступного року

Що заборонено робити 13 грудня

На день святого Андрія забороняється шити, ткати, прясти, виконувати важку роботу по дому.

Цього дня діють всі заборони Різдвяного посту

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