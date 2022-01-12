Церковне свято 13 січня: вшанування пам’яті преподобної Меланії

13 січня православна церква святкує велике свято — вшанування пам’яті преподобної Меланії.

Історія свята

13 січня православна церква вшановує пам’ять преподобної Меланії Римлянки. Вона була черницею, меценаткою і жила в Римі за часів занедбання Римської імперії. Своє ім’я отримала на честь бабки — Меланії Старшої, тому інколи її також називають Меланією Молодшою.

Меланії народилася в знатній і досить заможній родині з роду Валеріїв Мессал. Цікавою була традиція роду, згідно з якою чоловіки були язичниками, а жінки сповідували християнську віру. З самого дитинства Меланія відрізнялася особливою любов’ю до Христа, жадала тілесної непорочності та мріяла своє життя присвятити служінню Богу. Проте батьки, як багаті люди, бачили в Меланії лише спадкоємицю роду.

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397 року Меланію проти волі дівчини видали заміж за багатого юнака Пініана, який був їй зовсім не любий. Завдяки вдалому шлюбу отримала маєтки в Африці, Італії та Іспанії. Проте земні радості не приваблювали Меланію і вона просила чоловіка жити в непорочності. Але Пініан хотів спадкоємців. Скоро у них народилася донька, яку батьки хрестили в християнській вірі (продовжуючи традицію роду Меланії). Згодом жінка народила ще хлопчика, але він помер в ранньому віці. Бачачи, як страждає дружина, Пініан дав обітницю Богу жити в непорочності. Але це не допомогло і помирає їхня дочка.

Спочатку батьки Меланії противились вибору молодої сім’ї жити в непорочності. Проте, коли батько сильно захворів, то сказав йому йти по обраному шляху і молитися за його здоров’я.

Коли Меланії було 20 років, а Пініану 24 роки, вони покинули Рим і почали нове життя. З радістю відвідували хворих, знедолених, допомагали бідним, приймали в себе подорожуючих, давали кошти на монастирі і храми. Пініан навіть купував землі монастирям в Месопотамії, Палестині, Єгипті, Сирії. Меланія ж переписувала священні книги, роздавала їх потім біднякам.

Меланія пошила собі власяницю і носила її, не знімаючи. Після своєї подорожі до Єгипту і Єрусалиму, де вона познайомилася зі старцями, пішла жити в самотній келії на Єлеонській горі. Лише зрідка зустрічалася Меланія з Пініаном. Згодом біля її келії побудували монастир, де жило 90 дівиць. Стараннями Меланії тут також побудували капличку, де поховали мощі пророка Божого Захарії і Сорока святих, які прийняли мученицьку смерть в Севастії.

Преподобна збудувала і чоловічий монастир на горі Вознесіння Христового. Меланія приймала у себе всіх тих, хто шукав поради та благословення. Багато чудес сталося завдяки її молитвам. Коли вона повернулася в монастир, то відчула, що час її смерті вже близько. Тому зібрала всіх сестер монастиря і оголосола їм про це. 439 року після причастя преподобна Меланія померла.

Народні традиції 13 січня

В народі день вшанування пам’яті преподобної Меланії носить назву “Маланки”, а також 13 січня родина збирається за святковим столом на Щедрий вечір. Інші назви: “Васильєва коляда”, “вечір святого Василя”. Після вечері люди ходили один до одного в гості, щедрували і бажали щастя та здоров’я на весь прийдешній рік. Віряни відправляються до церкви, щоб помолитися святому Василю.

13 січня падає м'який сніг - буде хороший врожай / Pexels

Народні прикмети 13 січня

13 січня відлига, літо буде теплим.

Всі дерева рясно вкриті інеєм, значить можна чекати врожай на зернові.

Високо зійде сонце 13 січня, значить весь рік благодатним буде.

Ніч ясна та тиха, рік буде щасливим.

13 січня падає м’який сніг — буде хороший врожай, а якщо тепло — чекайте дощове літо.

Що не можна робити 13 січня