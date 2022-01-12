Церковне свято 13 січня: вшанування пам’яті преподобної Меланії

13 січня православна церква святкує велике свято — вшанування пам’яті преподобної Меланії.
Історія свята
13 січня православна церква вшановує пам’ять преподобної Меланії Римлянки. Вона була черницею, меценаткою і жила в Римі за часів занедбання Римської імперії. Своє ім’я отримала на честь бабки — Меланії Старшої, тому інколи її також називають Меланією Молодшою.
Меланії народилася в знатній і досить заможній родині з роду Валеріїв Мессал. Цікавою була традиція роду, згідно з якою чоловіки були язичниками, а жінки сповідували християнську віру. З самого дитинства Меланія відрізнялася особливою любов’ю до Христа, жадала тілесної непорочності та мріяла своє життя присвятити служінню Богу. Проте батьки, як багаті люди, бачили в Меланії лише спадкоємицю роду.
397 року Меланію проти волі дівчини видали заміж за багатого юнака Пініана, який був їй зовсім не любий. Завдяки вдалому шлюбу отримала маєтки в Африці, Італії та Іспанії. Проте земні радості не приваблювали Меланію і вона просила чоловіка жити в непорочності. Але Пініан хотів спадкоємців. Скоро у них народилася донька, яку батьки хрестили в християнській вірі (продовжуючи традицію роду Меланії). Згодом жінка народила ще хлопчика, але він помер в ранньому віці. Бачачи, як страждає дружина, Пініан дав обітницю Богу жити в непорочності. Але це не допомогло і помирає їхня дочка.
Спочатку батьки Меланії противились вибору молодої сім’ї жити в непорочності. Проте, коли батько сильно захворів, то сказав йому йти по обраному шляху і молитися за його здоров’я.
Коли Меланії було 20 років, а Пініану 24 роки, вони покинули Рим і почали нове життя. З радістю відвідували хворих, знедолених, допомагали бідним, приймали в себе подорожуючих, давали кошти на монастирі і храми. Пініан навіть купував землі монастирям в Месопотамії, Палестині, Єгипті, Сирії. Меланія ж переписувала священні книги, роздавала їх потім біднякам.
Меланія пошила собі власяницю і носила її, не знімаючи. Після своєї подорожі до Єгипту і Єрусалиму, де вона познайомилася зі старцями, пішла жити в самотній келії на Єлеонській горі. Лише зрідка зустрічалася Меланія з Пініаном. Згодом біля її келії побудували монастир, де жило 90 дівиць. Стараннями Меланії тут також побудували капличку, де поховали мощі пророка Божого Захарії і Сорока святих, які прийняли мученицьку смерть в Севастії.
Преподобна збудувала і чоловічий монастир на горі Вознесіння Христового. Меланія приймала у себе всіх тих, хто шукав поради та благословення. Багато чудес сталося завдяки її молитвам. Коли вона повернулася в монастир, то відчула, що час її смерті вже близько. Тому зібрала всіх сестер монастиря і оголосола їм про це. 439 року після причастя преподобна Меланія померла.
Народні традиції 13 січня
В народі день вшанування пам’яті преподобної Меланії носить назву “Маланки”, а також 13 січня родина збирається за святковим столом на Щедрий вечір. Інші назви: “Васильєва коляда”, “вечір святого Василя”. Після вечері люди ходили один до одного в гості, щедрували і бажали щастя та здоров’я на весь прийдешній рік. Віряни відправляються до церкви, щоб помолитися святому Василю.
Народні прикмети 13 січня
- 13 січня відлига, літо буде теплим.
- Всі дерева рясно вкриті інеєм, значить можна чекати врожай на зернові.
- Високо зійде сонце 13 січня, значить весь рік благодатним буде.
- Ніч ясна та тиха, рік буде щасливим.
- 13 січня падає м’який сніг — буде хороший врожай, а якщо тепло — чекайте дощове літо.
Що не можна робити 13 січня
- Уникайте сварок, а якщо ви раніше посварилися з кимось, 13 січня варто забути всі образи і помиритися.
- На Щедрий стіл потрібно готувати багаті страви, а також кутю, яку називали “Щедрою”. А ось пісні страви краще не готувати.