Церковне свято 13 вересня: день пам'яті Кіпріана Карфагенського, у народі - Журавлине віче

Цього дня було заведено розпочинати збирання журавлини і варити з неї компоти та варення.

13 вересня православна церква вшановує пам'ять священомученика Кіпріана Карфагенського, який жив у III столітті.

Історія свята

Священомученик Кіпріан був єпископом Карфагена і прославився як майстерний богослов; велика частина його творів була присвячена осмисленню питань відступництва. Також Кипріян вважається творцем канонічного вчення про єдність церкви.

Під час гоніння імператора Валеріана I Кипріян був викликаний до проконсула Аспазія Патерно, допитаний і доправлений на заслання (30 серпня 257 р). Наступного року гоніння посилилися, Кипріян знову постав перед судом і був страчений. Був зачислений до числа батьків Єдиної Церкви.

Народні традиції і прикмети

У старовину казали, що на Купріяна журавлі збираються на болоті і тримають раду: як летіти на південь, коли вирушати, який шлях обрати. Звідси і друга назва свята - Журавлине віче.

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Цього дня було заведено починати збирання журавлини. На Купріяна першим за ягодами відправляли людину, яка народилася цього дня; говорили, що він знає дорогу до журавлинника - місця, де народиться найбільша журавлина. З ягід готували різноманітні ласощі, зокрема журавлину в цукрі або пиріжки з журавлиною. Варили також компоти і киселі, смачне варення.

Крім того, на Купріяна зазвичай виходили в поле прибирати коренеплоди - смикати ріпу, моркву і буряк, копати картоплю.

Якщо журавлі пізніше відлітають у вирій, то зима прийде пізніше.

Якщо сіють озимину у негоду, то у хлібі буде багато сміття.

Багато підпеньок (вид грибів. — Ред.) восени — варто очікувати сувору зиму.

У дійниці корів осідають краплі молока — буде швидкий дощ.

Що заборонено робити 13 вересня

Не можна позичати гроші

Не можна вирушати в подорож

Не варто укладати угод і робити великі покупки

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