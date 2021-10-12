Церковне свято 13 жовтня: день пам'яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського

У старовину 13 жовтня люди намагалися оновити свої подушки та матраци.

13 жовтня православна церква вшановує пам'ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

Історія свята

За переказами, в кінці 10 століття константинопольський патріарх Микола II відправив Михайла, який був родом з Сирії, до Корсуні, щоб хрестити князя Володимира. Пізніше святитель вирушив до Києва, де звертав місцевих жителів до християнської віри. Мощі святого Михайла зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

Народні традиції і прикмети

На Русі був поширений цікавий звичай: в день Михайла молоді баби спалювали свої солом'яні ліжки - хто в печах, хто в клунях. Цьому дійству надавали містичне значення: нібито такий обряд зберігає від недоброго ока. Але є і раціональне пояснення: за літо солом'яні ліжаки сильно зносилися, забруднилися, в них могли завестися шкідливі комахи, тому пора було поміняти їх на нові, для цього соломи восени було достатньо.

На Михайла було також заведено купати дітей на порозі. Вважалося, що це захистить їх від хвороб взимку.

Дивились цього дня на прикмети: якщо перший сніг випаде на Михайла, значить, зима настане ще не скоро. Якщо ж до цього часу всі журавлі полетіли на південь, значить, зима буде ранньою і холодною.

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Що заборонено робити 13 жовтня

За народними віруваннями у цей день напередодні Покрови у лісах ходять лісовики. Вони виривають з корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей. Тож не радять сьогодні блукати лісами.

Також сьогодні не варто багато перебувати на вулиці, якщо погана погода. Це загрожує не лише захворюваннями, але й зайвими матеріальними витратами.

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