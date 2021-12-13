Церковне свято 14 грудня: день пам'яті святого пророка Наума

День 14 грудня видався теплим - зима буде теплою.

14 грудня правослвна церква вшановує пам'ять святого пророка Наума, який жив у Галілеї у 7 столітті до Різдва Христового.

Історія свята

Про його життя не збереглося жодних відомостей, але відомо про книгу пророцтв, що вийшла з-під пера Наума незабаром після падіння Фів 663 року до нашої ери.

Дія книжки відбувається в Ніневії - столиці могутнього царя Ассирійського. Наум пророкує грішним жителям міста суворе, але справедливе покарання. І справді, невдовзі після появи книги пророцтв Ніневія впала під ударом ворогів, була повністю зруйнована і припинила своє існування.

Народні традиції і прикмети

У давнину пророка Наума вважали покровителем наук і грамоти. Цього дня було заведено віддавати дітей у вчення парафіяльним дякам.

Існувала ціла церемонія: з ранку все сімейство вирушало до церкви, де служили молебень та просили благословення на навчання. Вважалося, що під час уроків не можна їсти, інакше вивчене заїж, книгу не можна залишати відкритою – все, що вчив, забудеш.

Святому Науму молилися за мудрість, просячи "наставити на розум", "наздоумити".

Багато снігу 14 грудня віщували у давнину повені навесні / Pexels

Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози

День видався теплим – зима буде теплою

Багато снігу – до повені навесні

Що заборонено робити 14 грудня

Якщо подаєте милостиню нужденному, йому не можна дивитися в очі.

Цього дня краще не виходити з дому в темний час доби.

Читайте також: