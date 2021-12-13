Церковне свято 14 грудня: день пам'яті святого пророка Наума

День 14 грудня видався теплим - зима буде теплою.
14 грудня правослвна церква вшановує пам'ять святого пророка Наума, який жив у Галілеї у 7 столітті до Різдва Христового.
Історія свята
Про його життя не збереглося жодних відомостей, але відомо про книгу пророцтв, що вийшла з-під пера Наума незабаром після падіння Фів 663 року до нашої ери.
Дія книжки відбувається в Ніневії - столиці могутнього царя Ассирійського. Наум пророкує грішним жителям міста суворе, але справедливе покарання. І справді, невдовзі після появи книги пророцтв Ніневія впала під ударом ворогів, була повністю зруйнована і припинила своє існування.
Народні традиції і прикмети
У давнину пророка Наума вважали покровителем наук і грамоти. Цього дня було заведено віддавати дітей у вчення парафіяльним дякам.
Існувала ціла церемонія: з ранку все сімейство вирушало до церкви, де служили молебень та просили благословення на навчання. Вважалося, що під час уроків не можна їсти, інакше вивчене заїж, книгу не можна залишати відкритою – все, що вчив, забудеш.
Святому Науму молилися за мудрість, просячи "наставити на розум", "наздоумити".
- Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози
- День видався теплим – зима буде теплою
- Багато снігу – до повені навесні
Що заборонено робити 14 грудня
- Якщо подаєте милостиню нужденному, йому не можна дивитися в очі.
- Цього дня краще не виходити з дому в темний час доби.
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