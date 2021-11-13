Церковне свято 14 листопада: день пам’яті святих безсрібників Косми та Даміана

Якщо з’їсти курячого м’яса цього дня, то кури будуть добре водитися.

14 листопада православна церква відзначає пам'ять двох братів, святих безсрібників Косми та Даміана, які жили у другій половині 3 – на початку 4 століть.

Історія свята

Хлопчики рано втратили отця, і їх вихованням займалася мати — свята Феодотія. Подорослішавши, юнаки навчилися лікарської науки, а Господь на подяку за праведний спосіб життя дарував їм здатність зцілювати хворих. Косма та Даміан ніколи не брали плати з людей, тому їх і прозвали безсрібниками.

Народні традиції і прикмети

"Кузьминки - осені поминки", - говорили в народі і в черговий раз відзначали зустріч зими. На Кузьму (Косму) та Дем'яна (Даміана) догравали останні весілля – кували щастя молодих. До речі, святих шанували одночасно як охоронців сімейного вогнища та як покровителів усіх ремісників та ремесел — головним чином ковальського мистецтва та жіночого рукоділля. З Кузьминок жінки сідали за прядіння вовни, щоб потім зв'язати з неї зимові речі чи наткати теплих тканин.

Цього дня справляли курячі іменини. Багаті люди доправляли курей у подарунок бідним родичам. Селянки приносили птахів в дар бояриням, а ті у відповідь обдаровували їх стрічками. Таких "чолобитних курей" було заведено утримувати у пошані — годувати вівсом, ячменем і ніколи не вбивати. А яйця, які вони несли, вважали лікувальними.

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Сніг пішов 14 листопада – навесні повінь буде

Лист на дереві залишається – цього дня наступного року, швидше за все, буде морозна погода.

Якщо мороз слабкий, то зима настане нескоро.

Дорога брудна – прикмета, що морози не трапляться до середини зими.

День теплий – зима не настане до початку грудня і в цілому буде досить теплою.

Якщо з’їсти курячого м’яса цього дня, то кури будуть добре водитися.

Якщо наймолодша людина в родині з’їсть куряче серце, то буде здоровою впродовж усього року.

Що заборонено робити 14 листопада

Не можна виливати на вулицю воду, що залишилася після купання немовляти – воно страждатиме від безсоння.

Подаючи милостиню цього дня, не дивіться в очі жебракові, інакше буде біда.

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