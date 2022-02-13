Церковне свято 14 лютого: день пам’яті святого мученика Трифона

14 лютого в православному календарі — день пам’яті святого мученика Трифона.

Яке 14 лютого церковне свято

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Святий мученик Трифон народився в бідній християнській родині в селі Капсиді (Мала Азія). З самого дитинства відзначався даром чудотворення, міг зцілювати хвороби і виганяти бісів силою молитви. Існує легенда, що одного разу він навіть врятував своє село від голоду, коли на урожай напали комахи. Під час правління імператора Декія, який переслідував християн, Трифон був заарештований.

Він перебував у нікомедійській в’язниці і мужньо переносив всі знущання (йому забивали у ступні цвяхи, обсмалювали і бичували). Якось під час тортур явився йому Божий ангел і поклав на голову Трифону гарну корону. Наступного дня святого побили надзвичайно жорстоко. А в кінці відрубали голову. Сталося це 250 року. Християни думали поховати тіло мученика в Нікеї, але їм уві сні прийшов сам Трифон і попросив відвезти його на батьківщину.

Мощі мученика перенесли до Єрусалиму, а потім до Риму. Нині частина їх зберігається в кафедральному соборі в чорногорському місті Котор.

Народні традиції на 14 лютого

Наші предки називали святого Трифона “Заклинателем мишей” і вірили, що цього дня обізнані люди можуть заклинати мишачі нірки і виганяти гризунів, щоб ті не псували зернові. В Македонії, Болгарії і Сербії святого називають “Зарізаном”. Тут вважають, що він є покровителем виноробів. Існує легенда: коли Трифон обрізав лозу, то порізав собі ніс.

14 лютого моляться святому мученику Трифону, щоб отримати благополучне полювання, захистити врожай від шкідників і комах. Також хлопці і дівчата просять у нього гарних наречених, сімейного благополуччя, кохання, взаєморозуміння. Наші предки вірили, що щира молитва святому Трифону допоможе вилікувати від хропіння і хвороб очей, а також вижене лукавого.

Яка погода на святого Трифона, таким буде весь наступний місяць / Pexels

Народні прикмети 14 лютого

Яка погода на святого Трифона, таким буде весь наступний місяць.

Якщо 14 лютого ясно і сонячно, значить весна буде пригожа і прийде рано.

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Що не можна робити 14 лютого