Церковне свято 14 вересня: день пам'яті Симеона Стовпника, у народі - Семенів день

Від цього дня починається "нове бабине літо".

14 вересня православна церква вшановує пам'ять Симеона Стовпника, архімандрита Антіохійського, та його матері Марфи. У народі цей день називали днем Семена.

Історія свята

Симеон Стовпник народився в середині 4 століття в Сирії, в сім'ї бідних батьків. Одного разу, прийшовши до храму, юнак почув прекрасний спів і відтоді навернувся до християнства. Симеон почав старанно молитися Богу і просив вказати йому, як жити далі. Зрештою, він вирішив стати ченцем, покинув рідну домівку і оселився в найближчій обителі, а пізніше усамітнився в пустелі. Там він започаткував новий вид подвижництва - стовпничества.

Побудувавши стовп в кілька метрів висоти, він оселився просто на ньому, і тим самим позбавив себе можливості відпочивати і навіть спати. Вдень і вночі він стояв на стовпі і молився Богу. До цього додавалося найсуворіше стриманість у їжі та інші позбавлення. Симеон Стовпник дожив до ста років і помер під час молитви.

Народні традиції і прикмети

День Семена за старих часів називали початком бабиного літа. За погодою першого дня судили про всю осінь: якщо було ясно, то і вся осінь мала бути теплою. Якщо ж бачили, що на бабине літо луки обплутані павутиною, то чекали на затяжну осінь.

З бабиним літом починалися і бабині роботи. З раннього ранку жінки і дівчата м'яли і шарпали пеньку, мили в воді льон та стелили його по лугах, щоб відлежався. Увечері ж сідали за прясла. Дівчата під час прядіння помічали, як лягають нитки: якщо прямо, то чоловік трапиться хороший, якщо нерівно, то буде він непридатним.

Колись від цього дня ткачі починали ткати килими. Бралися за роботу й інші сільські майстри: столярі, стельмахи, ковалі. Ввечері цього дня майстри збиралися в шинок і "засиджували вечір" з горілкою. Такі "засиджени" відбувалися цілий тиждень: від Семена до Другої Пречистої.

Семенів день — то день відльоту ластівок. Святий Семен вважається покровителем птахів, саме йому вони звітують у своїх добрих або злих вчинках. Ластівки у народній уяві - то посланці неба та провісники весни; хто зруйнує гніздо ластівки, у того на обличчі віспа буде.

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Південний вітер дме - до теплої і сирої зими.

Дощова погода - до сирої осені.

Ясна погода - осінь погожою буде.

День на Семена був з болотом - осінь буде дощова; ясним - осінь буде з гарною погодою.

Що заборонено робити 14 вересня

Не можна подорожувати

Не можна викидати залишки зі столу

Заборонялося цього дня підмітати підлогу

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