Церковне свято 14 жовтня - Покрова Пресвятої Богородиці. Історія і традиції

Християни всього світу щороку 14 жовтня святкують Покрову Пресвятої Богородиці.

14 жовтня православний світ святкуватиме Покрову Пресвятої Богородиці. І хоча Покрова не є дванадесятим святом, українці настільки шанують її, що об’єднали її із Днем захисника Вітчизни і встановили загальнодержавний вихідний.

Покрова символізує “таємний духовний захист” Пресвятої Богородиці, яка рятує тих, хто щиро просить її допомоги.

Історія свята Покрова Богородиці

У 860 році наші предки - русини Аскольд та Дір - вирішили пограбувати православну Візантію. Коли греки зрозуміли, що їм не здолати загарбників, вони зібралися у Влахернському храмі на околиці Константинополю, де зберігалась велика святиня - риза Пресвятої Богородиці, і почали молитися.

Під час молитви місцевий святий - Андрій Юродивий та його учень Єпіфаній - побачили, як з алтаря з’являється образ Пресвятої Богородиці у сяйві небесного світла. Оточена ангелами та святими, Вона зняла з голови омофор та покрила ним народ, що стояв на колінах у молитві. Хресним ходом віряни обійшли місто тричі (за давніми традиціями), а потім занурили ризу у море. У цю ж мить на морі розпочався такий шторм, що кораблі Аскольда та Діра змушені були відступити та повернулися додому ледь живі.

Ця надзвичайна поразка дуже налякала русин. Аскольд і Дір відправили посланця до Візантії із проханням - навчити їх цієї дивної віри. У відповідь греки надіслали до Русі (до Херсонесу) рівноапостольних Кирила та Мефодія, які не лише навчили, а й охрестили близько 200 руських родин! Через 122 роки, за часів вже князя Володимира, у 988 році Київська Русь стала християнською.

Символ Покрови

Від Х століття Покрова - символ перемоги над ворогом, таємний захист Богородиці тих, хто молиться та потребує допомоги.

Майже за кожну перемогу народ встановлював храм Покрови Пресвятої Богородиці, саме тому до революції 1918 року кожне велике місто мало кілька десятків храмів Покрови Богородиці.

Образ Покрови

Образ Покрови пов’язаний із ризою та мафорієм Богородиці, які і досі перебувають у Влахернському храмі Стамбула (Туреччина). Але на наших землях більш відома назва “омофор Богородиці” - це великий рушник, який на іконах Богородиця тримає в руках перед собою. Частіше за все омофор білого кольору як символ чистоти та сяйва.

Козацька Покрова

Покрову дуже шанували запорізькі козаки. У центрі Січі стояла церква на честь Покрови. Козаки називали себе лицарями Божої Матері, і на Покрову вибирали нового отамана - на ознаку того, що він керуватиме ними під Покровом Самої Богородиці.

До речі, козаки збудували більше 10 храмів на честь Богородиці у навколишніх осередках. Існує навіть Ікона Козацької Покрови. Вона відрізняється від канонічних тим, що на ній омофор Богородиці покриває козаків, гетьманів та духовенство.

Традиції та прикмети

Від давніх часів Покрова - поворот до зими. У народі казали: “Покрова покриває або листям, або снігом”.

А ще у давнину на Покрову припадало багато вінчань та заручин. Брак, освячений на Покрову, вважався щасливим та благословенним.

Що треба робити цього дня

Бажано зранку прийти до храму, помолитися, сповідатися і причаститися. Причастя на Покров - особливе благословення Самої Богородиці!

Не можна використовувати ненормативну лексику та сваритися.

Краще не виконувати складну роботу і не розпочинати нову справу.

Цей день бажано провести у мирі та злагоді в оточенні близьких за духом людей.

Молитва на Покрову Пресвятої Богородиці

О, Пресвята Діво Маріє, прийми молитву цю від мене, негідної слуги Твоєї, і вознеси її до Престолу Бога Твого Сина, нехай милостивий він буде прохання нашим. Прибігаю до Тебе як до Заступниці нашої: почуй нас, що моляться Тобі, покрий нас покровом Твоїм, і випроси у Бога Сина Твого нас всіх благ: подружжю любов та злагоду, дітям послуху, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім нам дух розуму і благочестя, дух милосердя і лагідності, дух чистоти і правди.

Збережи мене від гордості й самолюбства, дай же мені охоту до працьовитості і благослови труди мої. Як Закон Господа, Бога нашого наказує людям в чесному подружжі жити, то приведи мене, Матір Божа до нього, не для догоджання бажанню моєму, а для виконання призначення Отця нашого Святого, бо Він Сам сказав: недобре чоловікові бути одному і, створивши йому жінку на помічницю, благословив їх рости, множитися і населяти землю. Амінь.

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