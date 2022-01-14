Церковне свято 15 січня: день пам’яті святого Сильвестра

15 січня в православному календарі — день пам’яті святого Сильвестра.

Яке сьогодні церковне свято

15 січня православна церква вшановує пам’ять святого Сильвестра. Папа Римський Сильвестр народився в християнській родині. Змалечку виховувався в любові до Господа. В дитинстві залишився без батька, тому його опікою займалася виключно мати. Вчителем Сильвестра був священник Квіріній, який дав своєму учневі чудову освіту та виховав істинного християнина.

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У той час в Римі продовжувалися гоніння за християнами, але святий Сильвестр не побоявся прийти до свого сповідника (єпископа Тимофія) і звернутися до вірян з проповіддю. Цікаво, що єпископ Тимофій більше року переховувався в домі Сильвестра, поки його не знайшли воїни правителя. На жаль, Тимофія вбили, а його понівечене тіло Сильвестр таємно поховав за всіма християнськими звичаями. Коли про це довідався мер Тарквіній, то наказав схопити його і кинути до в’язниці.

Довгий час Тарквіній знущався над Сильвестром, намагаючись зробити так, щоб він відрікся від своєї віри. Однак, святий залишався непохитним навіть перед лицем страшних мук та смерті. Коли Тарквіній помер, гоніння за християнами закінчилися і Сильвестра випустили з в’язниці.

Коли Сильвестру було 30 років, він висвятився на диякона, а потім став пресвітером. Після смерті папи Мельхіада його обрали єпископом Римським. Сильвестр завжди ревно слідкував за чистотою життя своєї пастви, дивився, щоб священники правильно виконували всі обов’язки.

Славився святий Сильвестр і як знавець Священного Писання. Більше 20 років керував він Римською Церквою. Всі християни ставилися до нього з великою повагою і любов’ю. Помер мирно у старості 335 року.

Народні традиції 15 січня

В Україні 15 січня часто називали “Сильвестрів день” або “Курячий день”, а все тому, що святий Сильвестр вважається захисником домашньої птиці. Наші предки цього дня намагалися почистити курники і обкурити їх ладаном. Казали, що так можна захистити курей від хвороб у майбутньому. Рано вранці бабусі обов’язково омивали освяченою водою двері, щоб захистити будинок від лихих сил. Для дітей пекли і роздавали печиво у вигляді курочок. А також робили півників-свистунів з глини. Такі іграшки були дуже популярними серед хлопчиків.

15 січня біля будинків літає сорока до заметілі / pixabay.com

Народні прикмети 15 січня

Яка сьогодні погода, такою вона буде і в серпні.

Якщо стоїть сильний мороз, варто на днях чекати відлигу.

Біля будинків літає сорока, буде заметіль.

Ввечері на небі хмари, скоро зміниться погода.

Зранку чути спів півнів, чекайте тепла.

Що не можна робити 15 січня