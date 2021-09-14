Церковне свято 15 вересня: день пам'яті мученика Маманта, у народі - Мамонтій Овчинник

Цього дня не можна байдикувати та скаржитися.

15 вересня православна церква вшановує пам'ять мученика Маманта, а також його батьків Феодота і Руфіни.

Історія свята

Мати і батько Маманта були знатними людьми, але за відкрите сповідування християнства їх ув'язнили, де вони обидва і померли. Напередодні смерті Руфіна злегчилася сином, якого вона доручила Богу. Хлопчика взяла на виховання багата вдова - християнка Амія. Вона ж поховала тіла його батьків. Амія виростила Маманта добрим християнином і освіченою людиною. Володіючи даром красномовства, юнак звернув до своєї віри багатьох однолітків.

Про проповіді Маманта донесли правителеві Демокриту, який відіслав юнака до імператора Авреліана. Той спочатку ласкою, а потім погрозами намагався спокусити молодого християнина зі шляху істинного. Коли це не допомогло, імператор піддав Маманта жорстоким тортурам і хотів втопити в морі, але юнака врятував ангел, забравши його на високу гору в пустелі неподалік від Кесарі. Там Мамант заснував церкву і став проводити життя в строгій стриманості і молитвах, допомагаючи християнам в недугах і скорботі.

Народні традиції і прикмети

На Русі мученика Маманта називали Мамонтієм Овчинником, або Овчарником, і вважали покровителем овець і кіз. Справа в тому, що коли святий жив в пустелі, до нього приходили дикі кози, яких він доїв і робив з молока сири. У день Мамонтія не належало виганяти худобу з двору, в іншому випадку їй погрожували хвороби та інші напасті. А ось на стіл добре було поставити страви з козячого молока - той же сир.

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Від Мамонтія починалися гуляння хлопців. Після закінчення польових робіт всім юнакам, яким належало йти в рекрути, давали повну свободу і не навантажували жодною працею до самого набору (він зазвичай траплявся в листопаді). Хлопці вбиралися у святковий одяг, ходили в гості один до одного, влаштовували ігри та жартівливі бійки.

У народі помічали: до Мамонтія черемха повинна була повністю скинути своє літнє вбрання.

Якщо під час вечірнього доїння в корови стало тверде вим'я — наступного дня буде похолодання.

Миші риють нори з входом на південь — зима буде суворою.

На поверхню річки випливають білі карасі — на дощ.

Вересневий дощ, що почався вранці, не буде тривати довго.

Що заборонено робити 15 вересня

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