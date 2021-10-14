Церковне свято 15 жовтня: день пам'яті святих мучеників Кіпріана та Іустини

Цього дня холодний вітер і зливи віщували сувору зиму.

15 жовтня православна церква відзначає пам'ять трьох мучеників, які загинули за віру на початку 4 століття: Кіпріяна, Іустини та Феоктиста.

Історія свята

Кіпріян жив в Антіохії і з дитинства навчався язичницької філософії, а досягнувши зрілості, був присвячений в жерці. Говорили, що він знайшов велику силу і бачив самого князя пітьми. У тому ж місті жила дівчина Іустина, яка не тільки сама прийняла християнство, але і звернула до своєї віри батьків. Юнак Аглаїд, намагаючись спокусити Іустину, звернувся за допомогою до Кіпріана, але, незважаючи на чари жерця, дівчина залишалася непохитна. Це змусило Кіпріяна і самого повірити в Христа. З покаянням він прийшов до церкви і прийняв хрещення.

Надалі Кіпріян гаряче проповідував християнство і навернув до християнства стільки язичників, що все капища в його єпархії виявилися занедбані - просто стало нікому приносити жертви ідолам. Іустина ж пішла до монастиря і стала там ігуменею. Під час гонінь на християн обидва вони були схоплені, язичники піддали їх мукам і, врешті-решт, стратили. Бачачи страждання християн, воїн Феоктист, що стояв в обороні, теж оголосив себе християнином і був страчений разом з Кіпріаном і Іустиною.

Народні традиції і прикмети

Ця дата у старовину вважалася днем ​​очищення і позбавлення від злих духів. Якщо не прочитати відповідну молитву, на людину могли напасти біси. Причому чоловіки молилися Купріяну (Кіпріану), а жінці - Іустині.

Дівчата на Купріяна збиралися на вечірки, але не грали і не веселилися. Замість цього займалися рукоділлям, а за роботою співали сумні пісні.

Якщо іній з’явився, то буде суха і сонячна погода.

Холодний вітер і злива – до суворої зими.

Якщо почався сильний листопад, то скоро похолодає.

Сніг випав – через сорок днів настане справжня зима.

Східний або північний вітер – до холодної зими.

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Що заборонено робити 15 жовтня

У цей період зазвичай починається сильний листопад. Селяни від 15 жовтня до 20 листопада сіяли на зиму буряк, морква, кріп, петрушку, пастернак, часник, щавель. Тож не варто байдикувати – потрібно працювати.

Дівчата в цей час продовжували ходити на посиденьки, але в будні дні не грали й не веселилися, а сиділи з шиттям або прядкою. За роботою співали протяжні пісні.

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