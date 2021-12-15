Церковне свято 16 грудня: день пам'яті преподобного Іоанна Мовчуна

Цей день бажано проводити в тиші та мовчки.

16 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна Мовчуна.

Історія свята

За переказами, він ще хлопцем почав вивчати Святе Письмо і молитися. Після смерті батьків юнак роздав частину своєї спадщини бідним, решту пожертвував на будівництво храмів і пішов у монастир, де прожив 10 років, доки його не призначили єпископом колонійської церкви.

Однак незабаром Іоанн, пригнічений втручанням уряду в духовні справи, залишив свою посаду і відплив до Єрусалима, де став простим послушником у лаврі преподобного Сави. Там він прийняв обітницю мовчання, а потім, бажаючи цілковитого усамітнення, залишив обитель і оселився в пустелі. Протягом дев'яти років він прожив на самоті, харчуючись травами. Згодом ігумен Сава все ж таки вмовив Іоанна повернутися в обитель. У лаврі преподобний провів 66 років, зцілюючи людей силою своєї молитви.

Народні традиції і прикмети

На Русі на Івана було заведено якнайменше говорити і навіть писати. Взагалі слова без зайвої потреби цього дня намагалися не вживати. Вважалося, що той, хто на Івана весь день промовчить, той весь рік красномовний буде.

Вранці бажано було тихо постояти перед іконою Іоанна, помолитися, осмислити свої вчинки та помисли. Люди вірили, що мовчання не лише позбавить від негараздів, а й приверне до людини талан.

Снігурі співають 16 грудня – на відлигу.

Зірки особливо яскраві на Іоанна – на віхолу.

Мало снігу – наступний рік буде неврожайним.

Що заборонено робити 16 грудня

Не можна багато говорити та писати. Наші предки вірили, що мовчання може привернути удачу.

Не слід ледарювати та всіляко уникати роботи.

Не бажано думати лише про матеріальні блага.

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