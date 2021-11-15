Церковне свято 16 листопада: день пам’яті святої княжни Анни Всеволодівни

16 листопада перед виходом з дому потрібно прочитати молитву, щоб біда в дорозі не трапилася.

16 листопада православна церква відзначає пам'ять святої княжни Анни Всеволодівни – дочки київського князя Всеволода Ярославича та грецької царівни, дочки Костянтина Мономаха.

Історія свята

За переказами, Ганна була заручена візантійським царевичем, проте шлюб не відбувся, і княжна вирішила присвятити себе служінню Богу. Близько 1086 року Всеволод Ярославич побудував для дочки жіночий Андріївський монастир. Його першою ігуменею стала Ганна. Настоятелька доклала багато сил до благоустрою обителі, відкрила за монастиря першу в Європі школу для дівчаток, де вихованок навчали грамоти, співу, а також ремеслам. Анна Всеволодівна брала участь у справах держави. Наприклад, після смерті митрополита Іоанна вона вирушила до Візантії, звідки повернулася з новим митрополитом.

Народні традиції і прикмети

У старовину цього дня уважно спостерігали за погодою, зважаючи на прикмети. "Ганна без снігу — не чекай на хліб", — говорили в народі, передбачаючи майбутній урожай. Морозний день віщував погані справи: "Ганна холодна - осінь голодна". Якщо цього дня спекотно, то зима буде дуже холодною. Наближення сильного холоду віщували хмари, що пливли низько.

Увечері 16 листопада вдарив мороз – зима буде досить теплою і без істотних перепадів температур.

Миші почали рити нори – буде холоднеча.

Кріт риє нору на північній стороні – буде відлига на західній – сира погода, на південній – холоди, на східній – всю зиму буде тепло і сухо.

Горять у печі яскраво і з тріском дрова, буде мороз, а якщо вони погано розпалюються – бути теплу.

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Що заборонено робити 16 листопада

Не можна сваритися.

Не варто виходити з дому без особливої потреби і бажано уникати людних місць.

Не можна відмовляти людині, якщо вона постукала вам додому, але потім перехрестіть поріг і вхідні двері.

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