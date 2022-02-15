Церковне свято 16 лютого: день пам’яті святих Симеона і Анни

16 лютого в православному календарі — день пам’яті святих Симеона і Анни.

Яке 16 лютого церковне свято

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До святого Симеона і Анна звертаються з молитвою про благополуччя, щасливу долю та здоров’я новонароджених. Саме вони на 40-вий день після народження Ісуса Христа взяли його до Храму та признали в ньому Месію. Двоє праведних старців сказали, що Ісус стане не лише одкровенням, але й світлом для кожного християнина.

Церква вважає святого Симеона і Анну останніми пророками Старого Завіту. А ще кажуть, що саме вони є уособленням всього ізраїльського народу, який чекав на Сина Божого і своє спасіння. Анна та Симеон також символізують той факт, что навіть в похилому віці можна отримати світло від Господа.

Молитва до святого Симеона Богоприїмця

Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, що Ти приготував перед лицем всіх людей: світло на просвіту народів, і славу людей твоїх, Ізраїля.

О, великий угоднику, Божий Богоприїмцю Симеоне! Стоячи перед Престолом Великого Царя і Бога нашого Ісуса Христа, велику сміливість маєш до Нього, бо Він заради нашого спасіння на твоїх руках лежати зволив. До тебе бо, як до сильного заступника та молитвеника за нас, прибігаємо ми, грішні та недостойні. Моли благість Його, щоб Він відвернув від нас гнів Свій, на який ми заслужили справами своїми, і, зглянувшись на незчисленні гріхи наші, направив нас на шлях покаяння і утвердив нас у виконанні заповідей Своїх. Збережи молитвами твоїми в мирі життя наше, і в усьому благому доброго успіху виблагай, даруючи нам все, що для життя та благочестя нам необхідне. Як колись Великий Новгород явленням чудотворної твоєї ікони від смертної пагуби визволив ти, так нині нас та всі міста і села України нашої від усякої напасті, бід і смерті несподіваної твоїми молитвами визволи, і від всіх ворогів видимих та невидимих покровом твоїм захисти. Щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті та чистоті. І щоб так від тимчасового життя відійшовши, ми досягли вічного спокою, в якому сподобилися Небесного Царства Христа Бога нашого, Якому належить всяка слава з Отцем і Пресвятим Його Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Народні традиції на 16 лютого

В народі святих Симеона і Анну називали “Хранителями немовлят”. 16 лютого наші предки часто кликали “лагодженням”. Рано вранці потрібно було помолитися, а потім всією сім’єю йти в сарай та займатися лагодженням збруї, яка буде потрібна навесні.

16 лютого випало багато снігу, значить літо буде дощовим / Pexels

Народні прикмети 16 лютого

Вважалося, що з 16 лютого до 24 лютого настають найсуворіші морози.

Тріщить ліс до затяжних морозів, а якщо шумить, можна чекати на відлигу.

16 лютого випало багато снігу, значить літо буде дощовим.

Горобці цього дня голосно співають до раннього приходу весни.

Що не можна робити 16 лютого