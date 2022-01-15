Церковне свято 16 січня: день пам’яті святого мученика Гордія

16 січня в православному календарі — день пам’яті святого мученика Гордія.

Яке сьогодні церковне свято

16 січня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Гордія. Народився в каппадокійському місті Кесарії (нині сучасна Туреччина) в III столітті. Був сотником (начальником) римського війська.

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В певний час свого життя Гордій так увірував в християнство, що навіть склав з себе посаду, яка приносила йому чималі гроші і повагу серед можновладців, та пішов жити самітником у пустелю. В той час імператор Лікіній почав гоніння за християнами, Гордій повернувся з пустелі. Якраз в той момент в місті язичники закінчували обряди на честь бога війни, Марса. Гордій почав проповідувати і у весь голос заявив, що не буде поклонятися ідолам, бо вірить в Бога.

Градоначальник схопив Гордія і наказав мучити його, поки він не визнає язичництво. Навіть найжорстокіші страждання прийняв мученик спокійно, лише весь час повторяючи: “Господь мені помічник, і не убоюся я нічого, що заподіє мені людина!”. Побачивши, що Гордій непохитний, градоначальник вирішив змінити гнів на милість. Він пообіцяв йому високі посади і різноманітні нагороди, якщо той відвернеться від Христа. Проте мученик на це відповідав: “Ти не можеш дати мені нічого краще і дорожче за Царство Небесне”.

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Тоді святого мученика Гордія стратили. Навіть на місці його страти багато людей радили відмовитися від християнства і зберегти життя. Казали, що він може залишитися християнином в душі, а зректися лише на словах. На що він промовив перед смертю: “А що сказав Господь в Євангелії? Хто зречеться Мене перед людьми, зречуся того і Я перед Отцем Моїм на небесах”.

Народні традиції 16 січня

В Україні 16 січня називають “Гордіїв день” на честь святого мученика Гордія. В цей день люди молилися для захисту домашньої худоби, так як вірили, що вулицями ходять злі духи, які можуть зайти до хліва та вбити корову чи вівцю. Також на Гордіїв день існувала традиція пекти ватрушки з сиром.

16 січня на деревах "тріщать" гілки, до лютих морозів / Pexels

Народні прикмети 16 січня

Яка сьогодні погода, таку слід очікувати в березні.

Якщо на небі світять яскраві зірки, завтра буде ясна погода.

На деревах “тріщать” гілки, варто очікувати сильних морозів.

Що не можна робити 16 січня