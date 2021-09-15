Церковне свято 16 вересня: день пам'яті мучениці Домни Никомідійської

У давнину теплий день 16 вересня віщував затяжну зиму.

16 вересня православна церква вшановує пам'ять святої Домни Никомидійської, яка жила під час в царювання імператора Максиміліана. У народі цей день називали Домна Доброрідна.

Історія свята

Домна була язичницькою жрицею, але прийняла християнську віру. Коли за наказом правителя почалися гоніння на християн, Домна постраждала за свої переконання і відтоді стала шануватися як мучениця.

Народні традиції і прикмети

На Русі був звичай цього дня збирати навколо будинку всілякий мотлох - особливо старі, зношені постоли. Їх у великій кількості вішали або на кілки навколо городу, або під дах хлівів, або на стовпи біля воріт. Вважалося, що це захистить від пристріту і будинок, і двір, і худобу, і врожай, і самих господарів. Говорили, що якщо недобра людина подивиться на постоли, здивується їхній незліченній кількості і почне перераховувати, то вже нічого не зможе наврочити.

Цього часу також тривало прибирання льону. Втім, з цією справою потрібно було поспішати і завершити її до того, як почнуться рясні дощі і холод.

Pexels

Теплий день – до затяжної зими.

День видався туманним – польові роботи минуть легко і спокійно.

Після обіду пішов дощ – негода затягнеться надовго.

Мурахи будують великі мурашники – до затяжної зими.

Мало ягід і грибів – до неврожаю на майбутній рік.

Що заборонено робити 16 вересня

Не можна дивитися на себе у дзеркало, або робити це якомога рідше

Цього дня не можна затівати прибирання в будинку

Не можна підмітати вдома та на вулиці, щоб не вимести своє щастя

Також забороняється відмовляти безпритульним і безпорадним, які дійсно потребують допомоги

Читайте також: День ангела 16 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання