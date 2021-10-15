Церковне свято 16 жовтня: день пам'яті святого Діонісія Ареопагіта

У народі вірили, що 16 жовтня на білий світ виходять так звані осінні лихоманки, які тиняються світом і вражають людей.
16 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого Діонісія Ареопагіта, який жив в Афінах у 1 столітті.
Історія свята
Згідно з переказами, Діонісій був учнем апостола Павла і першим єпископом свого міста. 95 року папа Климент відправив святителя до Галії проповідувати християнство. Через рік Діонісій загинув від рук язичників. Святому приписують кілька творів, які стали відомі в 5 столітті під назвою "Ареопагитики". Вважається, що вони справили великий вплив на розвиток християнської філософії.
Народні традиції і прикмети
У народі вірили, що 16 жовтня на білий світ виходять так звані осінні лихоманки, які тиняються світом і вражають людей. Втім, є раціональне пояснення, згідно з яким нестабільна погода часто приводила до простудних захворювань. Вірили, що допомагає боротися з лихоманкою осикова кора – її завжди намагалися носити з собою. У хаті ж також зазвичай намагалися на всяк випадок тримати осинове поліно. Якщо 16 жовтня боліла голова, то на поліно лягали і відпочивали деякий час. Використовували цибулю, часник, редьку і сіль, які, вважалося, відлякують нечисть. Селяни 16 жовтня побоювалися пристріту і читали велику кількість змов від нечистої сили, осінньої лихоманки.
- Галки збираються зграями і кричать — буде ясна погода.
- Горобці перелітають зграйками з місця на місце — чекайте негоди.
- Якщо миші копають нори на південний бік — зима буде холодною.
Що заборонено робити 16 жовтня
- Цього дня радять берегтися від пристріту, побоюватися шабашу нечистої сили.
- Від цього дня ходять землею осінні лихоманки, хитаються білим світом, мучаться самі і людей мучать. Варто берегтися від хвороби.
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