Церковне свято 17 листопада: день пам’яті святих мучеників Нікандра та Єрмея

У старовину цього дня суворо заборонялося виходити з дому, щоб не зіткнутися з нечистою силою і викликати різні неприємності.
17 листопада відзначається пам'ять двох священномучеників - Нікандра, єпископа Мирського та пресвітера Єрмея.
Історія свята
За переказами, вони були учнями святого Тита — послідовника апостола Павла. Активно проповідуючи християнство, Нікандр та Єрмей звернули багатьох язичників у свою віру. Про їхню діяльність стало відомо правителям, які поклонялися ідолам, і християн схопили. Однак ні вмовляння, ні погрози, ні тортури не змусили Нікандра та Єрмея зректися віри. Зрештою, після жорстоких катувань мучеників, вони загинули.
Народні традиції і прикмети
У давнину вважалося, що цього дня неодмінно треба залишатися вдома, по можливості не виходити навіть у двір. "Ярема - сиди вдома", - казали у народі. Якщо ослухатися цієї поради, можна було зіткнутися з нечистою силою і викликати різні неприємності.
Вважалося також, що злі духи на Єрему намагаються самі поринути у хату, щоб потягнути розпеченого вугілля з печі. Тож було заведено цього дня не давати вогню нікому із сусідів, аби з дому не пішло щастя.
Що заборонено робити 17 листопада
- Не можна виходити за межі дома та виносити з нього будь-що
- Не можна сьогодні ходити по перехрестю
- Не святкуйте весілля, не заводьте нові знайомства, не починайте важливих справ — хорошого результату не буде
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