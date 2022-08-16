Церковне свято 17 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 17 серпня в церковному календарі

17 серпня православна церква вшановує пам'ять семи сплячих отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) і Антоніна, які жили в III столітті. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 17 серпня — день пам’яті семи сплячих отроків

У середу, 17 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять семи сплячих отроків.

Святий Максиміліан був сином Ефеського градоначальника, решта юнаків - синами інших знатних ефеських громадян. Всі семеро були друзями з дитинства, і все перебували на військовій службі. Коли імператор Декій (249-251) прибув до Ефеса, він звелів усім громадянам з'явитися для принесення жертви язичницьким божествам; непокірних же очікували муки і смертна кара.

Поставши перед імператором, святі отроки сповідали свою віру в Христа. З них негайно були зняті знаки військової відмінності. Однак Декій відпустив їх на свободу, сподіваючись, що вони змінять рішення за той час, поки перебуватимуть в поході. Юнаки пішли з міста і сховалися в печері гори Охлон, де проводили час в молитвах, готуючись до мученицького подвигу. Наймолодший із них - святий Іамвліх, одягаючись в злиденне лахміття, ходив до міста і купував хліб. В один із таких виходів в місто він почув, що імператор повернувся і їх шукають, щоб представити на суд. Святий Максиміліан надихнув друзів вийти з печери і добровільно з'явитися на суд. Дізнавшись, де ховаються отроки, імператор звелів закласти вхід до печери камінням, щоб отроки померли в ній від голоду і спраги. Двоє з сановників, які були присутні під час замурування входу в печеру, були таємними християнами. Бажаючи зберегти пам'ять про святих, вони вклали поміж каміння запечатану скриньку з двома олов'яними дощечками на яких були написані імена семи отроків та обставини їхніх страждань і смерті.

Але Господь навів на отроків дивний сон, який тривав майже два століття. На той час гоніння на християн припинилися. Власник ділянки землі, на якій була розташована гора Охлон, почав будувати кам'яну споруду, і робітники розібрали вхід до печери. Господь оживив отроків, і вони прокинулись немов від звичайного сну, не підозрюючи, що минуло майже 200 років. Тіла їхні і одяг були абсолютно нетлінними. Готуючись прийняти муки, отроки доручили святому Іамвліху ще раз купити їм хліба в місті для підкріплення сил. Підійшовши до міста, юнак був вражений, побачивши на воротах святий хрест.

Розраховуючись за хліб, святий отрок подав торговцеві монету із зображенням імператора Декія і був затриманий, як той, хто сховав скарб старовинних монет. Святого Іамвліха привели до градоначальника, у якого в той час перебував Ефеський єпископ. Слухаючи здивовані відповіді юнака, єпископ зрозумів, що Бог відкриває через нього якусь таємницю, і сам вирушив разом з народом до печери. Біля входу в печеру єпископ вийняв з купи каміння запечатану скриньку і відкрив її. Він прочитав на олов'яних дощечках імена семи отроків та обставини замурування печери за наказом імператора Декія. Увійшовши до печери і побачивши в ній живих отроків, всі зраділи і зрозуміли, що Господь, через пробудження їх від довгого сну, відкриває Церкві таємницю воскресіння мертвих. Незабаром сам імператор прибув до Ефеса і розмовляв з юнаками в печері. Тоді ж святі отроки на очах у всіх схилили голови на землю і знову заснули, цього разу до загального воскресіння. Імператор хотів кожного з них жоден покласти в дорогоцінну раку, але, з'явившись йому уві сні, святі отроки сказали, щоб тіла їхні були залишені в печері на землі.

Церковний календар на 17 серпня: відео

Народні прикмети

Якщо густий туман піднімається над лісом - гриби приспіли.

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Що не можна робити 17 серпня