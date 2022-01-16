Церковне свято 17 січня: день пам’яті преподобного Феоктиста і мученика Зосими

17 січня в православному календарі — день пам’яті преподобного Феоктиста і мученика Зосими.

Яке сьогодні церковне свято

17 січня православна церква вшановує пам’ять преподобного Феоктиста і мученика Зосими.

Преподобний Феоктист був ігуменем обителі в місті Сицилія, яку саме і заснував. В його монастирі знаходили прихисток ченці, які втекли від переслідувань іконоборцями. Помер 800 року.

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Мученик Зосима Кілікійський (Пустельник) жив в IV столітті, був старцем. Одного разу правитель Дометіан побачив, як Зосим ласкаво розмовляє зі звірами, які стоять навкруги і навіть не думають нападати на чоловіка. Правителя дуже зацікавила особа Зосими, тому він почав розпитувати його, чому той живе у пустелі і чим захоплюється. Розповів Дометіану Зосим, що сповідує християнську віру, а в пустелі живе тому, що не може знаходитися поряд з язичниками.

Правитель захотів дізнатися, як Зосим так вправно розмовляє з дикими звірами. А тому заарештував чоловіка і піддав його страшним тортурам. Зосим не витримав жорстокого побиття і помер.

Народні традиції 17 січня

В народі 17 січня називали “Феклістів день”, “День Зосими”, “Зосима-пасічника”.. Цього дня на стіл обов’язково ставили мед, готували різноманітні медові ласощі (пряники, іриски). А ще 17 січня колись починали готуватися до Надвечір'я Богоявлення. На Закарпатті жінки замішували борошно і ним на дверях та одвірках робили хрести. В деяких регіонах України хрести випалювали за допомогою запаленої освяченої свічки.

17 січня на стіл ставили мед та готували різні медові ласощі / Pexels

Народні прикмети 17 січня

На деревах багато снігу, рік буде вдалим для бджолярів.

Повний місяць та чисте небо до повені.

В печі 17 січня погана тяга, буде сирість, а якщо хороша, то прийдуть морози.

Безхмарне небо означає затяжні морози.

17 січня чути як кричить лисиця, скоро почнеться негода.

Зоря червона до вітру.

Хмари низько буде холодно.

Що не можна робити 17 січня