Церковне свято 17 січня: день пам’яті преподобного Феоктиста і мученика Зосими

17 січня в православному календарі — день пам’яті преподобного Феоктиста і мученика Зосими.
Яке сьогодні церковне свято
17 січня православна церква вшановує пам’ять преподобного Феоктиста і мученика Зосими.
Преподобний Феоктист був ігуменем обителі в місті Сицилія, яку саме і заснував. В його монастирі знаходили прихисток ченці, які втекли від переслідувань іконоборцями. Помер 800 року.
Мученик Зосима Кілікійський (Пустельник) жив в IV столітті, був старцем. Одного разу правитель Дометіан побачив, як Зосим ласкаво розмовляє зі звірами, які стоять навкруги і навіть не думають нападати на чоловіка. Правителя дуже зацікавила особа Зосими, тому він почав розпитувати його, чому той живе у пустелі і чим захоплюється. Розповів Дометіану Зосим, що сповідує християнську віру, а в пустелі живе тому, що не може знаходитися поряд з язичниками.
Правитель захотів дізнатися, як Зосим так вправно розмовляє з дикими звірами. А тому заарештував чоловіка і піддав його страшним тортурам. Зосим не витримав жорстокого побиття і помер.
Народні традиції 17 січня
В народі 17 січня називали “Феклістів день”, “День Зосими”, “Зосима-пасічника”.. Цього дня на стіл обов’язково ставили мед, готували різноманітні медові ласощі (пряники, іриски). А ще 17 січня колись починали готуватися до Надвечір'я Богоявлення. На Закарпатті жінки замішували борошно і ним на дверях та одвірках робили хрести. В деяких регіонах України хрести випалювали за допомогою запаленої освяченої свічки.
Народні прикмети 17 січня
- На деревах багато снігу, рік буде вдалим для бджолярів.
- Повний місяць та чисте небо до повені.
- В печі 17 січня погана тяга, буде сирість, а якщо хороша, то прийдуть морози.
- Безхмарне небо означає затяжні морози.
- 17 січня чути як кричить лисиця, скоро почнеться негода.
- Зоря червона до вітру.
- Хмари низько буде холодно.
Що не можна робити 17 січня
- З цього дня припинялися всі святкування та посиденьки, люди верталися до роботи.
- Не підслуховуйте і не підглядайте.