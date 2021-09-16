Церковне свято 17 вересня: день ікони Божої матері, Неопалима Купина

У народі Неопалиму Купину вважали охоронницею від пожежі і блискавки.

17 вересня православна церква вшановує ікону Божої матері, іменовану Неопалима Купина.

Історія свята

За переказами, у вигляді охопленого полум'ям, але не спалюваного тернового куща Мойсею явився Бог, щоб закликати пророка вивести народ Ізраїлю з Єгипту. У християнстві Неопалима Купина стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії.

Православні люди вшановують чудотворну ікону Божої Матері з тією ж назвою. У центрі ікони розташовується зображення Марії з немовлям, укладену в восьмикінечну зірку, яка своєю чергою утворена двома чотирикутниками - зеленим (природний колір Купини) і червоним (колір, що осягнув її полум'я).

Народні традиції і прикмети

У народі Неопалиму Купину вважали охоронницею від пожежі і блискавки. Відповідну молитву виголошували в це свято. Крім того, існував звичай в разі пожежі обходити навколо охопленого полум'ям будинку з іконою Богородиці Неопалимої Купини. На Русі знали багато повір'їв, пов'язаних з пожежами, які були найстрашнішим лихом для селян як і неврожай. Селяни вважали, якщо кинути в охоплений полум'ям будинок білого голуба, то полум'я згасне. Врятувати від грозової пожежі могли чорна собака або кішка, що живуть в будинку.

Pexels

В цей час жінки починали викопувати цибулю, а чоловіки обходили сінники і тикали в них вилами — щоб прогнати із сіна духів хвороби, які можуть взимку напасти на худобу. Так само вилами тикали в сухий мох, якщо будували будинок.

Що заборонено робити 17 вересня

Брати в борг гроші, інакше фінансові труднощі будуть ще довгий час.

Продавати свої особисті речі.

Виходити у двір з вилами – всю нечисть сполохаєш!

Цього дня не можна подавати жебракам. Вважалося, що вигнана зі своєї оселі лихоманка приймала вигляд бабусі-мандрівниці і ходила селами за милостинею. Хто їй подасть – той весь рік в її владі буде.

Читайте також: День ангела 17 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання