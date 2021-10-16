Церковне свято 17 жовтня: день пам'яті священномученика Ієрофея

У старовину цього дня в ліс намагалися не ходити, навіть в разі крайньої потреби.

17 жовтня православна церква відзначає пам'ять священномученика Ієрофея, що жив в Афінах у 1 столітті.

Історія свята

У християнство його разом з Діонісієм Ареопагітом, пам'ять якого відзначається напередодні, навернув апостол Павло. Він же присвятив Ієрофея, колишнього на той момент члена афінського ареопагу, в сан єпископа. За переказами, обидва єпископа - Ієрофей і Діонісій - були присутні під час поховання Діви Марії. Святий загинув від рук язичників, увійшовши в історію як мученик.

Народні традиції і прикмети

Вважається, що цього дня лісовики дурять: ламають дерева, ганяють звірів, тиняються і кричать, плещуть у долоні і регочуть, аж до ранку, після співу перших півнів провалюються крізь землю, щоб з’явитися до весни з-під землі.

З Єрофея і зима шубу одягає.

З Єрофея холоду сильнішає.

На Єрофєєв день один “єрофєїч” душу гріє.

Associated Press

Що заборонено робити 17 жовтня

17 жовтня намагалися не пити алкогольні напої, тому що цього дня у п’яну людину може біс оселитися і довести її до божевілля.

На Єрофія великий ризик бути обманутим, не піддавайтеся сьогодні ні на які вмовляння.

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