Церковне свято 18 лютого: день пам’яті святої мучениці Агафії

18 лютого в православному календарі — день пам’яті святої мучениці Агафії.

Яке 18 лютого церковне свято

Свята мучениця Агафія постраждала через свою віру в Христа 251 року. Вона народилася в багатій і благородній родині в місті Панорм (нині Палермо). В той час місцевим правителем був жорстокий Кінтіан, якого поставив на цю посаду імператор Декій, відомий своєю ненавистю до християн. Того часу імператором була розіслана вказівка переслідувати всіх, хто вірить в Бога.

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Свята мучениця Агафія разом з іншими християнами рушила на суд з гарячою молитвою на устах. Дорогою в неї розв’язалася сандаля, вона нагнулася її зав’язати і побачила, що інші люди всі повернулися назад до міста. Тоді дівчина заплакала і звернулася до Бога: “Всемогутній Господи, заради моїх співвітчизників, які не повірили Своїй невільниці, що хоче постраждати за Твоє Святе Ім'я, покажи чудо на цьому місці” і відразу з’явилася перед нею чудова безплідна маслина, яка нібито говорила про невіру жителів міста своїм безпліддям.

Коли свята Агафія прийшла на суд до Кінтіана, він почув про її багатство, а тому не відразу віддав на муки. Спочатку її помістили разом з багатою жінкою-язичницею Афродісією, надіючись, що вона і її 5 дочок навернуть Агафію на інший шлях. Тоді б Кіріан взяв її собі за дружину і забрав багатства сім’ї собі. Але ні наряди, ні частування, ні веселощі не торкнулися серця дівчини. Тоді кинули Агафію до темної в’язниці. А на ранок її роздягли, прив’язали до дерева оголену і жорстоко побили. А груди вирізали.

Свята мучениця під час тортури лише зверталася до Бога з такими словами: “Безбожний і нелюдський мучитель, як можеш ти відрізати у жінки груди, адже ти сам харчувався молоком своєї матері, терзая моє тіло, ти не можеш торкнутися моєї душі, яка від юності присвячена Богу”. Після тортур дівчину кинули до в’язниці. Вночі зійшов до неї апостол Павло, який зцілив її рани та предрік, що Кінтіан помре і буде страшно мучитися перед смертю.

Коли на ранок Кінтіан побачив, що рани Агафії зцілилися, то страшно розлютився. Він знову почав її мучити, але в місті почався землетрус, якого дуже злякалися жителі. Вони думали, що це Господь їх карає за святу мученицю. Кінтіан побоявся народного обурення, а тому відіслав Агафію до в’язниці, де вона і померла зі словами до Бога на устах: “Дякую Тобі, Господи, що Ти сподобив мене постраждати за ім'я Твоє святе і, винищивши в мені бажання до тимчасового життя, подав мені терпіння. Почуй, Господи, мене в цю годину і уподобай щоб я залишила цей світ і перейшла б до багатої і великої Твоєї милості”.

Коли місцеві жителі дізналися про смерть Агафії, то прийшли в темницю, забрали її тіло, щоб з честю поховати. Раптом підійшов до них юнак і з ним 100 прекрасних отроків, та поклав в труну до дівчини дощечку з написом: “Непорочний розум, добровільна жертва Богу, і отечеству порятунок”, а тоді став невидимим. І зрозуміли люди, що це був ангел Божий.

А Кінтіан разом зі своїми воїнами пішов в Панорм, щоб заволодіти багатствами Агафії. По дорозі вони переправлялися через річку, де всі і померли. Довго його тіло шукали та не знайшли.

Народні традиції на 18 лютого

В народі 18 лютого називали “Голодуха”, а ще “Коровниця”. Оскільки саме до цього часу зазвичай зимові запаси корму вже підходять до кінця і найбільше від голоду потерпають саме корови. Вважається, що Агафія захищає домашню худобу, а також допомагає при пожежі. Тому селяни 18 лютого намагалися приголубити свою домашню худобу, почистити хлів, ситно нагодувати.

18 лютого обов’язково молилися святій Агафії, щоб захистити будинок від пожежі. А ще ставили свічки перед її іконами за упокій померлих родичів.

Якщо 18 лютого вже стоїть тепла погода, зима вже закінчилася / Pexels

Народні прикмети 18 лютого

Якщо надворі мороз, значить весна скоро прийде і буде теплою.

18 лютого вже немає снігу, чекайте на посушливе літо.

Якщо 18 лютого вже стоїть тепла погода, зима вже закінчилася.

Якщо морозна погода, то літом не буде дощів.

Що не можна робити 18 лютого