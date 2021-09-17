Церковне свято 18 вересня: день пам'яті пророка Захарія і його дружини Єлисавети

Цього дня дивилися на горобину: якщо її листя вже пожовкло, це означало, що зима прийде рано.

18 вересня православна церква вшановує пам'ять пророка Захарія та його дружини Єлисавети - батьків Іоанна Хрестителя.

Історія свята

Праведна Єлизавета, за переказами, була сестрою Анни - матері Діви Марії. Разом із чоловіком вона жила в Хевроні, подружжя досягло похилого віку, але дітей вони не мали. Одного разу Захарію явився архангел Гавриїл і повідомив йому про швидке народження сина Іоанна. Священник не повірив цій звістці і як покарання втратив дар мовлення; здатність говорити повернулася до нього тільки в день народження сина.

Під час побиття немовлят Єлисавета з Іоанном ховалися в пустелі. Тоді Захарія схопили і вимагали вказати, де перебувають його дружина і син, однак священник нічого не сказав і був убитий просто в храмі. За однією з легенд, Єлисавета померла через 40 днів життя в пустелі, а Іоанна вигодував ангел.

Народні традиції і прикмети

Згідно з житієм, Єлисавета перша передбачила своїй двоюрідній сестрі Марії народження Спасителя. Тому в народі день пам'яті батьків Іоанна Хрестителя вважався відповідним для передбачень і ворожіння. Дівчата зазвичай ворожили на судженого, намагаючись дізнатися свою долю.

Вважалося, що народжений на Захарія і Єлизавету володіє особливою силою: його не чіпали ні перевертні, ні лісовики. Тому таку людину намагалися найняти в пастухи, щоб він беріг худобу від нечистої сили та від злого вовка.

За цим днем судили, якою буде зима. Також дивилися на горобину: якщо її листя вже пожовкло, значить, зима прийде рано і буде холодною; а якщо на дереві бачили багато ягід, чекали на дощову осінь.

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