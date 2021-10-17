Церковне свято 18 жовтня: день пам'яті святої мучениці Харитини, у народі - перші полотнини

Якщо цього дня сніг не впаде, то зима ще нескоро настане.
18 жовтня православна церква відзначає пам'ять святої мучениці Харитини, що постраждала за віру на початку 4 століття в місті Понте на березі Чорного моря.
Історія свята
У ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована доброю і благочестивою людиною Клавдієм. Харитина гаряче увірувала у Христа і вирішила присвятити служінню йому все своє життя. Клавдій, любив дівчину як рідну дочку, підтримав цей намір і побудував для неї окремий будинок, де вона жила в самоті і цнотливості. Своїм прикладом Харитина багатьох невіруючих підштовхнула до прийняття християнства.
Одного разу молоду християнку обмовили язичники, і їй довелося постати перед судом. Попри всі тортури і приниження, Харитина залишилася тверда в вірі і померла з молитвою на устах.
Народні традиції і прикмети
У старовину до цього часу польові і городні роботи в селах закінчувалися, і селяни приступали до домашніх справ. На Харитину жінки сідали за ткацькі верстати і починали ткати полотна. "Харитина ткала і пряла - весь будинок одягала", - говорили цього дня.
Дівчата ж збиралися на вечірки, де також займалися рукоділлям - пряли, вишивали, в'язали. Така робота зазвичай супроводжувалася співом.
- Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.
- Безвітря обіцяє похолодання.
- Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.
- Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.
- На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
- Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).
- Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.
- Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
- Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.
- Сніг осінній корисний для ржіци, якщо на землю сиру лягає.
Що заборонено робити 18 жовтня
- Не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави
- Не можна ходити до лісу
- Цього дня не можна сваритися з близькими та друзями
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