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Церковне свято 18 жовтня: день пам'яті святої мучениці Харитини, у народі - перші полотнини

Церковне свято 18 жовтня: день пам'яті святої мучениці Харитини, у народі - перші полотнини

https://azbyka.ru/

Якщо цього дня сніг не впаде, то зима ще нескоро настане.

18 жовтня православна церква відзначає пам'ять святої мучениці Харитини, що постраждала за віру на початку 4 століття в місті Понте на березі Чорного моря.

Історія свята

У ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована доброю і благочестивою людиною Клавдієм. Харитина гаряче увірувала у Христа і вирішила присвятити служінню йому все своє життя. Клавдій, любив дівчину як рідну дочку, підтримав цей намір і побудував для неї окремий будинок, де вона жила в самоті і цнотливості. Своїм прикладом Харитина багатьох невіруючих підштовхнула до прийняття християнства.

Одного разу молоду християнку обмовили язичники, і їй довелося постати перед судом. Попри всі тортури і приниження, Харитина залишилася тверда в вірі і померла з молитвою на устах.

Народні традиції і прикмети

У старовину до цього часу польові і городні роботи в селах закінчувалися, і селяни приступали до домашніх справ. На Харитину жінки сідали за ткацькі верстати і починали ткати полотна. "Харитина ткала і пряла - весь будинок одягала", - говорили цього дня.

Дівчата ж збиралися на вечірки, де також займалися рукоділлям - пряли, вишивали, в'язали. Така робота зазвичай супроводжувалася співом.

© pixabay.com
pixabay.com
  • Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.
  • Безвітря обіцяє похолодання.
  • Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.
  • Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.
  • На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
  • Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).
  • Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.
  • Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
  • Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.
  • Сніг осінній корисний для ржіци, якщо на землю сиру лягає.

Що заборонено робити 18 жовтня

  • Не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави
  • Не можна ходити до лісу
  • Цього дня не можна сваритися з близькими та друзями

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