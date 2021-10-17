Церковне свято 18 жовтня: день пам'яті святої мучениці Харитини, у народі - перші полотнини

Якщо цього дня сніг не впаде, то зима ще нескоро настане.

18 жовтня православна церква відзначає пам'ять святої мучениці Харитини, що постраждала за віру на початку 4 століття в місті Понте на березі Чорного моря.

Історія свята

У ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована доброю і благочестивою людиною Клавдієм. Харитина гаряче увірувала у Христа і вирішила присвятити служінню йому все своє життя. Клавдій, любив дівчину як рідну дочку, підтримав цей намір і побудував для неї окремий будинок, де вона жила в самоті і цнотливості. Своїм прикладом Харитина багатьох невіруючих підштовхнула до прийняття християнства.

Одного разу молоду християнку обмовили язичники, і їй довелося постати перед судом. Попри всі тортури і приниження, Харитина залишилася тверда в вірі і померла з молитвою на устах.

Народні традиції і прикмети

У старовину до цього часу польові і городні роботи в селах закінчувалися, і селяни приступали до домашніх справ. На Харитину жінки сідали за ткацькі верстати і починали ткати полотна. "Харитина ткала і пряла - весь будинок одягала", - говорили цього дня.

Дівчата ж збиралися на вечірки, де також займалися рукоділлям - пряли, вишивали, в'язали. Така робота зазвичай супроводжувалася співом.

pixabay.com

Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.

Безвітря обіцяє похолодання.

Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.

Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.

На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.

Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).

Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.

Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.

Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.

Сніг осінній корисний для ржіци, якщо на землю сиру лягає.

Що заборонено робити 18 жовтня

Не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави

Не можна ходити до лісу

Цього дня не можна сваритися з близькими та друзями

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання