Церковне свято 19 листопада: день пам’яті святителя Павла Сповідника, у народі - Павла Льодостава

Якщо на Павла випадав сніг, це віщувало снігову зиму.

19 листопада відзначається пам'ять святителя Павла Сповідника, який був єпископом у Малій Азії. Тоді іконоборці вели запеклу боротьбу проти християнських святинь. Виступивши на захист віри, Павло, а разом із ним святий Феофілакт, зазнав переслідувань і гонінь.

Павло Сповідник особливо шанується нарівні з двома іншими святими в цьому лику — Василем Сповідником та Максимом Сповідником. До святих, які прославлялися в лику сповідника, зараховувалися ті, хто відкрито сповідував християнську віру під час гонінь, і сам був гнаний, але не зазнав мученицької смерті.

Народні традиції і прикмети

Льодоставом Павла прозвали тому, що вважали: у його день воду в річках та озерах сковує льодом. У зв'язку з цим селяни починали готуватися до підлідного лову — діставали снасті, оглядали їх, лагодили, якщо потрібно. По льоду на річках судили про майбутній урожай: "Якщо крига купами — то й хліба будуть купи. Якщо гладко, то й хліба буде гладко".

Якщо на Павла випадав сніг, це віщувало снігову зиму. Безвітряна погода говорила про те, що треба чекати на швидкі морози.

Лід промерзає купою на річці – в наступному році хліба буде багато.

Корова дає багато молока – можна сподіватися на хороші надої навіть взимку.

Здається, що зірки знаходяться далі, ніж зазвичай – прикмета, що буде снігопад.

Гуси купаються у воді – чекай відлиги.

Що заборонено робити 19 листопада

Не вирушайте в далеку дорогу, краще проведіть цей день вдома з друзями та близькими.

Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.

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