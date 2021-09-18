Церковне свято 19 вересня: свято архангела Михаїла, у народі - Махайлове чудо

Від цього дня починалися перші морози.

19 вересня православні віряни вшановують архангела Михаїла - одного з найбільш шанованих біблійних персонажів. Слово "архангел" означає "старший посланник", а його ім'я буквально перекладається як "Хто як Бог".

Історія свята

У православ'ї архангел Михайло іменується архистратигом і шанується як глава святого воїнства ангелів, що стоять на сторожі закону Божого. Таким чином, його вважають покровителем і соратником християн, які виступають проти сил зла. Також Михайла називають захисником душ померлих, оскільки саме він переніс на небо душі Авраама і Богородиці. Він же, за повір'ям, охороняє врата раю.

До архангела Михаїла було заведено звертатися з молитвами про зцілення від усіляких недуг. Це пов'язано з шануванням архангела як переможця злих духів, яких вважали джерелом хвороб. Іменем святого Михайла нерідко називали цілющі джерела.

Народні традиції і прикмети

В народі це свято називається "Михайлове Чудо". Цього дня намагалися не працювати, адже могло статися лихо. Від Михайла починали справляти храмові свята та варити питний мед («медовуху» – ред.) і влаштовувати «кануни», тобто громадський продаж медівки.

Цього дня влаштовували мирські братчини - сходки, на яких вирішували різноманітні сімейні та сусідські справи. Після розмов, які нерідко переходили в суперечки і сварки, влаштовували бенкети, для яких кожен приносив свою страву. За столом зазвичай відбувалися примирення і братання. Всього на рік траплялося дві великі братчини - Михайлівська та Микільська (19 грудня).

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Цього дня звертали увагу на погоду. Починалися перші морози. Якщо після Михайлівських морозів на деревах з'являвся іній, потрібно було чекати рясного снігу взимку.

Якщо листя з осики падає "обличчям" вгору - до студеної зими, якщо "виворотом" - до теплої.

Погода на Михайлове Чудо тепла – осінь буде довга.

Якщо на Михайлове Чудо на деревах іній – зима буде сніжною.

Що заборонено робити 19 вересня

Суворо заборонено працювати

В жодному разі не можна ні з ким лаятися

Не можна сильно наїдатися

Не варто давати гроші в борг

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