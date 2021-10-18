Церковне свято 19 жовтня: день пам'яті святого апостола Фоми, у народі - Фома Невіруючий

Цього дня за традиціями підводяться підсумки року, підраховується урожай і розподіляються запаси на зиму, а після влаштовуються посиденьки в сімейному колі.

19 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого Фоми - одного з Дванадцяти апостолів.

Історія свята

Фома жив в Галілеї і займався рибальством, поки не почув одного разу проповідь Христа, яка спонукала його залишити будинок і приєднатися до Ісуса в його мандрах. Незабаром він був обраний до числа найближчих учнів. За переказами, Фому прозвали "близнюком", оскільки зовні він був дуже схожий на Христа.

Один з біблійних епізодів, пов'язаних з Фомою, відомий, напевно, кожному - хоча б по номінальному прізвиську "Фома невіруючий", яким нагороджують людей, які сумніваються в чомусь. Згідно з Євангелієм від Іоанна, Фома не був присутній під час першого явища воскреслого Ісуса апостолам і не міг повірити в те, що сталося чудо. Фома повірив у воскресіння Христа, коли Спаситель явився йому і дозволив доторкнутися до своїх ран.

Народні традиції і прикмети

Наші пращури день Фоми Невіруючого проводили святково. Цього дня за традиціями підводяться підсумки року, підраховується урожай і розподіляються запаси на зиму, а після влаштовуються посиденьки в сімейному колі. Якщо льохи були повні, люди йшли до церкви, щоб поставити свічку в подяку святому.

Господині цього дня готують соління, варять варення і компоти. Вважається, що якщо 19 жовтня заготовити багато запасів, то зимовий період пройде без проблем, так як апостол протегує запасливим людям.

Вважається, що від дня Фоми починаються сильні вітру і бурани, можливі й несподівані снігопади. В цей день побоювалися пробудження нечистої сили, що сіє хвороби. За допомогою осикового сучка в будинках проводили спеціальний обряд, що захищає від нападу злих духів і лихоманки.

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Якщо вечірня зоря яскраво-червоного кольору і тримається дуже довго, то очікується негода.

Побачили ворон, які збираються в зграї – гряде негода.

Стоїть ясна безвітряна погода – незабаром похолодає.

Що заборонено робити 19 жовтня

Цього дня не можна сваритися

В Фомин день категорично не можна лінуватися, залежуватися в ліжку і даремно витрачати час — апостол не любить ледарів.

Дівчатам і жінкам цього дня суворо заборонено базікати даремно, краще присвятити час домашнім справам.

Також в день Фоми не можна було відмовляти в хлібній милостині нужденним — жадібність може спричинити за собою майбутній неврожай.

І обов’язково 19 жовтня потрібно віддати борги, якщо вони є, інакше фінансові проблеми можуть переслідувати весь рік.

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