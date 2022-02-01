Церковне свято 2 лютого: день пам’яті преподобного Євфимія Великого

2 лютого в православному календарі — день пам’яті преподобного Євфимія Великого.

Яке сьогодні церковне свято

Християнський святий та ієромонах Євфимій Великий вважається (разом з Макарієм Великим, Пахомієм Великим та Антонієм Великим) засновником чернечого гуртожитку та пустельного життя.

Що ми знаємо про Євфимія Великого?

Основним джерелом відомостей про Євфимія Великого є житіє святого, яке написав Кирило Скіфопольський, а потім переробив Симеон Метафраст.

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Народився Євфимій в місті Меліта (Вірменія). Коли було йому всього три роки, залишився без батька, що сповідував язичництво. Мати-християнка віддала сина на виховання до Мелітинського єпископа Отрія. Саме він провів його стежками Божого слова, охрестив, а пізніше висвятив у ієрея, доручивши нагляд за навколишніми монастирями.

Коли Євфимію було 28 років, він вирушив до Єрусалиму у паломництво. Спочатку поклонився всім святиням, а потім відправився до пустельників, що жили неподалік. Побачивши їхні чесноти, Євфимій прийшов до преподобного Харитона в Фаранську лавру та оселився в келії поруч з іншим відлюдником (це був Феоктист), ставши його духовним братом.

Через п’ять років разом з Феоктистом переселився до пустелі, де почав жити відлюдником. Незабаром відомості про них розлетілися по всій окрузі і сюди почали стікатися охочі приєднатися до аскетичного життя. Євфимій не бажав втрачати самотності, а тому всіх людей направляв до Феоктиста. Скоро на цьому місці виник чернечий монастир Феодосія. А печера, де жив Євфимій, перетворилася на церкву. Сам він став духівником братства, але рідко покидав своє відлюдне місце.

420 року святий Євфимій зцілив арабського філарха, який потім прийняв хрещення і отримав нове ім’я Петро. Звістка про це відразу привернула до монастиря велику кількість людей, які шукали зцілення. Євфимій залишив монастир, перейшов пустелю та оселився разом з учнями біля невеликого села. За те, що святий вигнав з біса з сина очільника села, той побудував для нього монастир. Але спокій Євфимія знову порушували люди, що стікалися звідусіль.

У період, коли палестинське чернецтво перейшло на сторону монофізитів, Євфимій продовжував боротися за православне віровчення. Тому пішов у пустелю та повернувся лише після того, як на єрусалимській кафедрі замість Феодосія став патріарх Ювеналій. Помер 473 року та був похований у заснованій ним же лаврі. XX століття руїни цієї лаври були розкопані, але його мощі знайдені не були.

Народні традиції на 2 лютого

В народі 2 лютого називають “Євфимів день”, “Єфимій Зимовий” або “”Єфимій Заметільний”. Селяни зустрічають останній місяць зими, а тому перевіряли, скільки корму та зерна залишилося. Часто цього дня була сніжна погода. Так як наближається Великий Піст, то в народі традиційно проходило багато вінчань. Вважалося, що дитина, яку хрестили 2 лютого, проживе щасливе життя. Також цього дня молилися за здоров’я та довголіття Євфимію Великому.

Яка погода 2 лютого, таку чекайте і на Масницю / Pexels

Народні прикмети 2 лютого

Кішка шкребе підлогу до заметілі.

Яка погода 2 лютого, таку чекайте і на Масницю.

День сонячний, значить весна прийде рано, а якщо вітряний, то рік буде дощовим.

2 лютого почалася хуртовина, значить вона буде тривати цілий тиждень.

Що не можна робити 2 лютого