Церковне свято 2 жовтня: день пам'яті святих мучеників Зосими Пустельника і Трохима

У давнину цього дня відзначали свято бджоляників - Бджолину дев'ятину.

2 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох святих мучеників - Зосими Пустельника і Трохима.

Історія свята

Зосима жив в 4 столітті. Не в силах жити в одному місті з язичниками, він пішов у пустелю, де мирно сусідив з дикими звірами. Одного разу під час полювання правитель Кілікії побачив його і захотів дізнатися, яким чарами Зосима приборкує хижаків. Старець відповів, що у нього один засіб - віра в Христа. Правитель наказав піддати Зосиму тортурам, щоб змусити відректися від віри. Мучителі, сміючись, говорили, що вони приймуть християнство, якщо дикі звірі прийдуть на допомогу старця. Зосима звернувся з молитвою до Бога, і на площі раптово з'явився величезний лев. Правитель велів відпустити святого, але Зосима тут же помер.

Трохим постраждав за віру трохи раніше - в 3 столітті. Одного разу а Антіохії під час язичницького свята Трохим і його друг Саватій молили Бога наставити одноплемінників на шлях порятунку. Про це дізнався імператор. Він наказав піддати друзів тортурам і, врешті-решт, стратити.

Народні традиції і прикмети

У давнину цього дня відзначали свято бджоляників - Бджолину дев'ятину. Протягом дев'яти днів від Зосими потрібно було підготувати вулики до зими. Також в цей час було заведено обов'язково їсти вранці мед, запиваючи його теплою водою.

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Влаштовували Трофімова вечірки, на яких молоді люди вибирали наречених, а дівчата придивлялися до женихів. Існувало повір'я, що якщо цього дня пильно подивитися в очі обранця, то він неодмінно відповість на почуття.

Спостерігали за прикметами: якщо вітер цього дня дме з півдня - на наступний рік можна чекати гарний урожай озимого хліба.

Листя 2 жовтня з дерев опадає – пора ставити вулики в пасіки

Якщо не пригостити медом жебрака – за прикметами, рік буде нещасливим

Вічко потрібно залишити відкритим – тоді зима буде теплою

Бджоли льотки щільно заліплюють – прикмета, що буде холод і багато снігу взимку

Що заборонено робити 2 жовтня

Категорично заборонено лінуватися

Не можна брати в руки гострі предмети

Також не можна цього дня заздрити й брехати

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