Церковне свято 2 жовтня: день пам'яті святих мучеників Зосими Пустельника і Трохима

У давнину цього дня відзначали свято бджоляників - Бджолину дев'ятину.
2 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох святих мучеників - Зосими Пустельника і Трохима.
Історія свята
Зосима жив в 4 столітті. Не в силах жити в одному місті з язичниками, він пішов у пустелю, де мирно сусідив з дикими звірами. Одного разу під час полювання правитель Кілікії побачив його і захотів дізнатися, яким чарами Зосима приборкує хижаків. Старець відповів, що у нього один засіб - віра в Христа. Правитель наказав піддати Зосиму тортурам, щоб змусити відректися від віри. Мучителі, сміючись, говорили, що вони приймуть християнство, якщо дикі звірі прийдуть на допомогу старця. Зосима звернувся з молитвою до Бога, і на площі раптово з'явився величезний лев. Правитель велів відпустити святого, але Зосима тут же помер.
Трохим постраждав за віру трохи раніше - в 3 столітті. Одного разу а Антіохії під час язичницького свята Трохим і його друг Саватій молили Бога наставити одноплемінників на шлях порятунку. Про це дізнався імператор. Він наказав піддати друзів тортурам і, врешті-решт, стратити.
Народні традиції і прикмети
У давнину цього дня відзначали свято бджоляників - Бджолину дев'ятину. Протягом дев'яти днів від Зосими потрібно було підготувати вулики до зими. Також в цей час було заведено обов'язково їсти вранці мед, запиваючи його теплою водою.
Влаштовували Трофімова вечірки, на яких молоді люди вибирали наречених, а дівчата придивлялися до женихів. Існувало повір'я, що якщо цього дня пильно подивитися в очі обранця, то він неодмінно відповість на почуття.
Спостерігали за прикметами: якщо вітер цього дня дме з півдня - на наступний рік можна чекати гарний урожай озимого хліба.
- Листя 2 жовтня з дерев опадає – пора ставити вулики в пасіки
- Якщо не пригостити медом жебрака – за прикметами, рік буде нещасливим
- Вічко потрібно залишити відкритим – тоді зима буде теплою
- Бджоли льотки щільно заліплюють – прикмета, що буде холод і багато снігу взимку
Що заборонено робити 2 жовтня
- Категорично заборонено лінуватися
- Не можна брати в руки гострі предмети
- Також не можна цього дня заздрити й брехати
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