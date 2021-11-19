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Церковне свято 20 листопада: день пам’яті святого мученика Феодота, у народі - Федотів день

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Церковне свято 20 листопада: день пам’яті святого мученика Феодота, у народі - Федотів день

https://azbyka.ru/

Ожеледь на Федота – прикмета, що така погода протримається достатньо довго.

20 листопада православна церква вшановує пам'ять святого мученика Феодота, який був одним із 30 християн, які постраждали за віру в 3 столітті в Мелітіні.

Феодота та його товаришів, які відкрито сповідували християнство, схопили язичники і змушували зректися переконань. Християни залишилися стійкими до переконань та погроз, і їх обезголовили.

Народні традиції і прикмети

На Федота селянки починали прясти, а перед початком роботи зверталися до святого з молитвою про допомогу у праці, оскільки вважали його покровителем жіночого рукоділля.

У цей час на річках та озерах вставав лід. Люди помічали: "Федот лід веде". Льодостав зазвичай був довгоочікуваним. Він означав, по-перше, початок підлідної риболовлі; по-друге, що набагато важливіше, початок подорожей замерзлими річками. Починалася ожеледиця, і ходити треба було обережно. По льоду та снігу судили про майбутній урожай. Якщо крига на річках вставала купами, а на дорогах утворювалися снігові купини — це віщувало, що наступне літо буде хлібним.

© УНІАН
УНІАН
  • Ожеледь на Федота – прикмета, що така погода протримається достатньо довго.
  • Рясні снігопади 20 листопада – навесні буде сильна повінь.
  • Сніг 20 листопада лягає на вологу землю – жито добре вродить.

Що заборонено робити 20 листопада

  • Відганяйте цього дня погані думки. Все, про що в цей день думає вагітна – переноситься на дитину. Помисли повинні бути чистими та добрими.
  • Вагітній жінці цього дня не можна перекушувати на ходу, адже дитина буде неспокійною.
  • Жінці, яка чекає народження дитини, не варто ледарювати та проводити весь день у ліжку. Якщо вагітна жінка буде багато спати і ледарювати, дитина буде такою ж ледачою.

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