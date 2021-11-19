Церковне свято 20 листопада: день пам’яті святого мученика Феодота, у народі - Федотів день

Церковне свято 20 листопада: день пам’яті святого мученика Феодота, у народі - Федотів день

Ожеледь на Федота – прикмета, що така погода протримається достатньо довго.

20 листопада православна церква вшановує пам'ять святого мученика Феодота, який був одним із 30 християн, які постраждали за віру в 3 столітті в Мелітіні.

Феодота та його товаришів, які відкрито сповідували християнство, схопили язичники і змушували зректися переконань. Християни залишилися стійкими до переконань та погроз, і їх обезголовили.

Народні традиції і прикмети

На Федота селянки починали прясти, а перед початком роботи зверталися до святого з молитвою про допомогу у праці, оскільки вважали його покровителем жіночого рукоділля.

У цей час на річках та озерах вставав лід. Люди помічали: "Федот лід веде". Льодостав зазвичай був довгоочікуваним. Він означав, по-перше, початок підлідної риболовлі; по-друге, що набагато важливіше, початок подорожей замерзлими річками. Починалася ожеледиця, і ходити треба було обережно. По льоду та снігу судили про майбутній урожай. Якщо крига на річках вставала купами, а на дорогах утворювалися снігові купини — це віщувало, що наступне літо буде хлібним.

УНІАН

Ожеледь на Федота – прикмета, що така погода протримається достатньо довго.

Рясні снігопади 20 листопада – навесні буде сильна повінь.

Сніг 20 листопада лягає на вологу землю – жито добре вродить.

Що заборонено робити 20 листопада

Відганяйте цього дня погані думки. Все, про що в цей день думає вагітна – переноситься на дитину. Помисли повинні бути чистими та добрими.

Вагітній жінці цього дня не можна перекушувати на ходу, адже дитина буде неспокійною.

Жінці, яка чекає народження дитини, не варто ледарювати та проводити весь день у ліжку. Якщо вагітна жінка буде багато спати і ледарювати, дитина буде такою ж ледачою.

Читайте також: