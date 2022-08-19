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Церковне свято 20 серпня - кому моляться віряни

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Церковне свято 20 серпня - кому моляться віряни

20 серпня - день пам’яті преподобного Пімена та мученика Марина / Фото: https://azbyka.ru/

Яке церковне свято 20 серпня - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 20 серпня в церковному календарі

20 серпня вшановують пам’ять преподобного Пімена та мученика Марина. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 20 серпня — день пам’яті преподобного Пімена та мученика Марина

У суботу, 20 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Пімена та мученика Марина.

Пімен Багатохворобливий народився в XI столітті, з дитинства був хворою і слабкою дитиною. Він палко благав батька і матір віднести його до Києво-Печерського монастиря. Батьки послухалися і, прийшовши в обитель, почали молитися про одужання сина. Однак сам Пімен просив Господа про інше - про продовження страждань, а також про постриг його в чернецтво. Обряд постригу над ним, за переказами, зробили ангели, і коли кілька мешканців монастиря вийшли до Пимена, вони знайшли його вже одягненим в чернечий одяг.

Преподобний багато років провів у важкій хворобі, але одного разу сам зцілив одного ченця, такого ж немічного, як він. В обмін він взяв із брата слово служити хворим до самої смерті. Однак монах був ледачий в служінні, і його знову наздогнала хвороба. Тоді Пімен знову вилікував його - з тим же повчанням. За три дні до смерті Пімен видужав і попрощався з усією братією.

Ім'я другого святого, якого шанували на Русі цього дня, - мученик Марин, що жив за часів римських імператорів Валеріана і Галлієна (III століття). За переказами, натхненний полум'яною любов'ю до Христа Спасителя, на одному зі свят в ідольському капищі він зруйнував жертовник і при всіх визнав себе християнином. Святого стратили язичники, відрубавши йому голову.

Церковний календар на 20 серпня: відео

Народні прикмети

  • Зима буде теплою, якщо на дубах багато жолудів.
  • Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко - буде гарна погода.
  • Побачити лелеку, що летить - на щастя, здоров'я і гарний урожай.
  • Якщо птах сидить на одному місці, це віщує хвороби.
  • Лелека, який стоїть на одному місці, - до багатого врожаю.

Що не можна робити 20 серпня

  • Не можна гуляти на вулиці вночі цього дня - можна надовго захворіти. 
  • Не можна ухвалювати швидкі рішення.
  • Не можна лякати лелек або нешанобливо до них ставитися: кричати на них, кидатися камінням тощо.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
793
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