Церковне свято 20 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 20 серпня в церковному календарі

20 серпня вшановують пам’ять преподобного Пімена та мученика Марина. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 20 серпня — день пам’яті преподобного Пімена та мученика Марина

У суботу, 20 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Пімена та мученика Марина.

Пімен Багатохворобливий народився в XI столітті, з дитинства був хворою і слабкою дитиною. Він палко благав батька і матір віднести його до Києво-Печерського монастиря. Батьки послухалися і, прийшовши в обитель, почали молитися про одужання сина. Однак сам Пімен просив Господа про інше - про продовження страждань, а також про постриг його в чернецтво. Обряд постригу над ним, за переказами, зробили ангели, і коли кілька мешканців монастиря вийшли до Пимена, вони знайшли його вже одягненим в чернечий одяг.

Преподобний багато років провів у важкій хворобі, але одного разу сам зцілив одного ченця, такого ж немічного, як він. В обмін він взяв із брата слово служити хворим до самої смерті. Однак монах був ледачий в служінні, і його знову наздогнала хвороба. Тоді Пімен знову вилікував його - з тим же повчанням. За три дні до смерті Пімен видужав і попрощався з усією братією.

Ім'я другого святого, якого шанували на Русі цього дня, - мученик Марин, що жив за часів римських імператорів Валеріана і Галлієна (III століття). За переказами, натхненний полум'яною любов'ю до Христа Спасителя, на одному зі свят в ідольському капищі він зруйнував жертовник і при всіх визнав себе християнином. Святого стратили язичники, відрубавши йому голову.

Церковний календар на 20 серпня: відео

Народні прикмети

Зима буде теплою, якщо на дубах багато жолудів.

Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко - буде гарна погода.

Побачити лелеку, що летить - на щастя, здоров'я і гарний урожай.

Якщо птах сидить на одному місці, це віщує хвороби.

Лелека, який стоїть на одному місці, - до багатого врожаю.

Що не можна робити 20 серпня