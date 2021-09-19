Церковне свято 20 вересня: преподобного Луки, у народі - Луків день

Цього дня у старовину дивилися на цибулю: велика кількість лушпиння на цибулинах віщувала сильні морози.
20 вересня православні віряни вшановують преподобного Луку Глубокоречінського, який жив в 10 столітті в Каппадокії.
Історія свята
Святий Лука був родом з міста Каппадокії. Він увійшов в історію як третій ігумен Спасової обителі, яку прозвали в народі "Глибокі річки". Всі мешканці монастиря вели аскетичний спосіб життя і дотримувалися постійний пост, що межує з голодуванням. Щоденною турботою ченців було поширення слова Божого серед людей. Святий Лука вирізнявся від інших особливою побожністю і справедливістю.
Народні традиції і прикмети
За співзвучністю з ім'ям преподобного в старовину стали відзначати цього дня Лукове свято. В цей час повсюдно йшла прибирання ріпчастої цибулі, на базарах починали їм торгувати. Дівчата на Луку заплітали з лука коси і підвішували їх до стелі - для подальшого зберігання.
- Шишки на деревах закрилися – до дощу
- Журавлі летять високо – до холодної осені
- Багато лушпиння на цибулі – до суворої зими
Що заборонено робити 20 вересня
- Давати чи позичати гроші і хліб в Луків день
- Дівчаткам не можна 20 вересня дарувати ляльок
- Не варто цього дня йти свататися
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