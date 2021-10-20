Церковне свято 21 жовтня: день пам'яті святих Трифона Вятського і Пелагії Антіохійської

Якщо на Пелагею навколо сонця з’являється туманний ореол, то в найближчі дні буде суха і ясна погода.

21 жовтня православна церква відзначає пам'ять двох святих - Трифона Вятського і Пелагії Антіохійської.

Історія свята

Трифон народився в 16 столітті в селищі Малі Немнюшкі в Архангельській губернії. З дитинства він відчував потребу в чернечному житті і ще більше зміцнився в своїх бажаннях, коли почув у храмі слова про те, що ченців Господь зараховує до своїх обранців. Трифон таємно покинув рідну домівку, пішов в Пермську губернію і прийняв постриг в Пискорскій монастирі. Там він так старанно трудився, що захворів і мало не помер. Коли преподобний був уже близький до смерті, до нього з'явився святитель Микола в супроводі ангела, зцілити святого і нагородили його даром чудотворення.

Звістка про нові здібності Трифона швидко поширилася навколишніми землями, і щоб не порушувати у братів заздрість до своєї слави, святий віддалився в пустельні місця на річці Мулянка, а пізніше перейшов на річку Чусову, де побудував монастир. Ще одну обитель, що носить ім'я Успенського Трифонова монастиря, преподобний заснував на В'ятці.

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Цього дня вшановують також Пелагию Антіохійську, яка жила в 3 столітті. Дівчина відрізнялася незвичайною красою і до прийняття християнства вела розпусний спосіб життя, була танцівницею і блудницею. Одного разу в Антіохії відбувався собор, на який з'їхалися єпископи з усієї Сирії. Один з них, єпископ Нонн, побачив Пелагию і, вражений її безсоромністю, всю ніч молився про порятунок її душі.

Наступного ранку невідома сила привела Пелагию в храм. Богослужіння і проповідь так вразили дівчину, що вона прийшла в жах від того, наскільки грішній була її життя, і звернулася до єпископа Нонни з проханням хрестити її. Ставши християнкою, Пелагія роздала все своє майно бідним і під виглядом юнака прийняла чернечий постриг. Ніхто не здогадувався про те, що вона жінка, до самої її смерті.

Народні традиції і прикмети

Селяни саме 21 жовтня починали думати про те, який одяг стануть носити взимку. Намагалися його підлатати, зшити щось нове. Люди воліли не жартувати з зимою. Слов’яни вірили в те, що лісом керує Ліс Чесний. Цей дух практично ніколи не показується людям, є господарем власного простору і намагається не турбувати людство без видимої причини. Йому можна було поскаржитися на інших духів, які загрожують життю і безпеці людини.

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Хмари на Пелагею низько пливуть — до морозу.

Якщо до 21 жовтня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно.

Якщо на Пелагею навколо сонця з’являється туманний ореол, то в найближчі дні буде суха і ясна погода.

Зірки 21 жовтня яскраво сяють — буде хороша погода, тьмяніють — до негоди.

Що заборонено робити 21 жовтня

У день Пелагеї та Трифона категорично забороняється плести дурниці, інакше в житті може виникнути низка неприємностей.

Також не можна байдикувати — Пелагія цінує тих, хто щодня виконує поставлену мету.

21 жовтня не можна розповідати погані сни до самого заходу. За повір’ями, вони або здійсняться, або іншим чином принесуть невдачі.

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