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Церковне свято 20 жовтня - кому моляться віряни

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Церковне свято 20 жовтня - кому моляться віряни

20 жовтня — день пам’яті мучеників Сергія і Вакха / Фото: commons.wikimedia.org

Яке церковне свято 20 жовтня - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 20 жовтня в церковному календарі

20 жовтня вшановують пам’ять мучеників Сергія і Вакха. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 20 жовтня — день пам’яті мучеників Сергія і Вакха

У четвер, 20 жовтня 2022 року, церква вшановує пам’ять мучеників Сергія і Вакха.

Вони були солдатами Римської імперії в III столітті та служили офіцерами в армії цезаря Галерія Максиміана. Вони займали досить високі посади і були його фаворитами, поки правитель не дізнався, що вони таємно сповідують християнство. За це їх довго піддавали тортурам. Під час тортур Вакх загинув, а Сергія пізніше обезголовили.

Церковний календар на 20 жовтня: відео

Народні прикмети

  • Випав сніг - варто чекати на ранню зиму.
  • Сніг випав, але на деревах ще є листя - зимові дні ще далеко.
  • Сніг падає на мокру землю - буде довго лежати.
  • Хороша погода означає, що такою вона буде ще три тижні.

Що не можна робити 20 жовтня

  • Не конфліктуйте і не сперечайтеся.
  • Не варто пити алкогольні напої та лихословити.

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Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
460
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