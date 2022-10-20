Церковне свято 20 жовтня - кому моляться віряни

Яке свято 20 жовтня в церковному календарі

20 жовтня вшановують пам’ять мучеників Сергія і Вакха. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 20 жовтня — день пам’яті мучеників Сергія і Вакха

У четвер, 20 жовтня 2022 року, церква вшановує пам’ять мучеників Сергія і Вакха.

Вони були солдатами Римської імперії в III столітті та служили офіцерами в армії цезаря Галерія Максиміана. Вони займали досить високі посади і були його фаворитами, поки правитель не дізнався, що вони таємно сповідують християнство. За це їх довго піддавали тортурам. Під час тортур Вакх загинув, а Сергія пізніше обезголовили.

Церковний календар на 20 жовтня: відео

Народні прикмети

Випав сніг - варто чекати на ранню зиму.

Сніг випав, але на деревах ще є листя - зимові дні ще далеко.

Сніг падає на мокру землю - буде довго лежати.

Хороша погода означає, що такою вона буде ще три тижні.

Що не можна робити 20 жовтня