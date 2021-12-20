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Церковне свято 21 грудня: день пам'яті святої мучениці Анфіси Римської

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Церковне свято 21 грудня: день пам'яті святої мучениці Анфіси Римської

Pexels

Якщо цей день морозний і тихий, зима буде сніжною і м'якою.

21 грудня православна церква вшановує пам'ять святої Анфиси Римської, яка постраждала за християнську віру в 5 столітті.

Історія свята

Анфіса була дружиною римського сановника і сповідувала християнство (згідно з переказами, її хрестив святитель Амвросій Медіоланський, пам'ять якого вшановується напередодні). Якось дружина градоначальника запропонувала їй прийняти аріанське хрещення (аріанське вчення заперечувало єдність Бога-батька та Ісуса Христа). Анфіса відмовилася і за наклепом була спалена на вогнищі.

Народні традиції і прикмети

На Анфісу дівчата зазвичай займалися рукоділлям: пряли, ткали, шили, вишивали. Робити це бажано було на самоті, а якщо не вдавалося чи не хотілося усамітнюватися — проводили спеціальні обряди від пороблення. 

Магічна сила мала і сама вишивка, в якій нерідко зашифровували різного роду символи. Так, ромби на рушниках позначали родючість; круглі розетки та хрестоподібні фігури на одязі охороняли її власника від нещасть. У традиційних візерунках вишивки зустрічаються також зображення сонця, дерев, птахів, що уособлюють життєві сили природи.

© unsplash.com
unsplash.com
  • Якщо цього дня хуртовина, то літо буде непогожим.
  • Снігопад обіцяє дощове літо.
  • Якщо птиці під дах ховаються, буде заметіль.
  • Якщо день морозний і тихий, зима буде сніжною і м'якою.

Що заборонено робити 21 грудня

  • Вважалося поганою прикметою не закінчити важливу справу до цього дня. Особливо погано не віддавати борги до Дня зимового сонцестояння.
  • Не можна зустрічати цей день у брудному будинку.
  • Не можна скупитися. Якщо цього дня вас хтось про щось попросить, обов’язково погоджуйтеся

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