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Церковне свято 21 лютого: день пам’яті пророка Захарія Серповидця

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Церковне свято 21 лютого: день пам’яті пророка Захарія Серповидця

21 лютого - день пам'яті пророка Захарія Серповидця / commons.wikimedia.org

21 лютого в православному календарі — день пам’яті пророка Захарія Серповидця.

Яке 21 лютого церковне свято

Захарія — біблійний пророк, якого відносять до 12 “малих” пророків Старого Заповіту. Жив і пророкував близько 520-518 року до Різдва Христового в Єрусалимі, коли на престолі царював Дарія. Саме він предвіщав прихід і розп’ятті Ісуса: “І будуть дивитись на Мене, Кого прокололи, і будуть за Ним голосити, як голоситься за одинцем, і гірко заплачуть за Ним, як плачуть за первенцем”.

Народився у давній і відомій священницькій сім’ї Левія, батько його — Варахій. Саме Захарія разом з пророком Аггеєм спонукав царя Зоровавеля продовжити будівництво єрусалимського храму, яке було зупинено за часів правління сина перського царя Кіра, Камбіза. Ще будучи юнаком Захарія відчував бажання пророчого служіння. В книзі, написаній пророком, міститься чимало пророкувань, які були пов’язані з Ісусом Христом.

За переказами пророк дожив до глибокої старості і помер в рік, який був останнім роком правління Дарія Істапса. Сталося це близько 520 року до Різдва Христового. Поховали Захарію поблизу Єрусалиму, поруч з могилою його друга і ще одного пророка Аггея. Своє прізвисько “Серповидець” отримав через один зі своїх снів, в якому бачив сувій, що мав форму серпа і летів у повітрі. 

Народні традиції на 21 лютого

21 лютого на “Захарія Серповидця” селяни приділяли особливу увагу серпам і іншим інструментам. Їх чистили, поливали освяченою водою і точать. А ще всі сни, які сняться в ніч на 21 лютого, вважати віщими. 

21 лютого багато інею на деревах, літом отримаєте хороший урожай меду / © Pexels
21 лютого багато інею на деревах, літом отримаєте хороший урожай меду / Pexels

Народні прикмети 21 лютого

  • Якщо 21 лютого холодна погода, чекайте теплу весну.
  • Якщо собака веде себе тривожно, буде снігопад.
  • 21 лютого багато інею на деревах, літом отримаєте хороший урожай меду.

Що не можна робити 21 лютого

  • 21 лютого намагайтесь не заздрити.
  • Не варто вживати алкогольні напої.
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