Церковне свято 21 лютого: день пам’яті пророка Захарія Серповидця

21 лютого в православному календарі — день пам’яті пророка Захарія Серповидця.

Яке 21 лютого церковне свято

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Захарія — біблійний пророк, якого відносять до 12 “малих” пророків Старого Заповіту. Жив і пророкував близько 520-518 року до Різдва Христового в Єрусалимі, коли на престолі царював Дарія. Саме він предвіщав прихід і розп’ятті Ісуса: “І будуть дивитись на Мене, Кого прокололи, і будуть за Ним голосити, як голоситься за одинцем, і гірко заплачуть за Ним, як плачуть за первенцем”.

Народився у давній і відомій священницькій сім’ї Левія, батько його — Варахій. Саме Захарія разом з пророком Аггеєм спонукав царя Зоровавеля продовжити будівництво єрусалимського храму, яке було зупинено за часів правління сина перського царя Кіра, Камбіза. Ще будучи юнаком Захарія відчував бажання пророчого служіння. В книзі, написаній пророком, міститься чимало пророкувань, які були пов’язані з Ісусом Христом.

За переказами пророк дожив до глибокої старості і помер в рік, який був останнім роком правління Дарія Істапса. Сталося це близько 520 року до Різдва Христового. Поховали Захарію поблизу Єрусалиму, поруч з могилою його друга і ще одного пророка Аггея. Своє прізвисько “Серповидець” отримав через один зі своїх снів, в якому бачив сувій, що мав форму серпа і летів у повітрі.

Народні традиції на 21 лютого

21 лютого на “Захарія Серповидця” селяни приділяли особливу увагу серпам і іншим інструментам. Їх чистили, поливали освяченою водою і точать. А ще всі сни, які сняться в ніч на 21 лютого, вважати віщими.

21 лютого багато інею на деревах, літом отримаєте хороший урожай меду / Pexels

Народні прикмети 21 лютого

Якщо 21 лютого холодна погода, чекайте теплу весну.

Якщо собака веде себе тривожно, буде снігопад.

21 лютого багато інею на деревах, літом отримаєте хороший урожай меду.

Що не можна робити 21 лютого