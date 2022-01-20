Церковне свято 21 січня: день пам’яті преподобномученика Григорія Чудотворця Печерського

21 січня в православному календарі — вшанування пам'яті преподобномученика Григорія Чудотворця Печерського.
Яке сьогодні церковне свято
21 січня православна церква вшановує пам’ять преподобномученика Григорія Чудотворця Печерського. Він був ченцем Києво-Печерського монастиря, вмів зцілювати людей та пророкував у часи Київської Русі.
Прийняв чернечий постриг близько 1064 року від преподобного Феодосія. Залишився після цього в Печерському монастирі, де прославився завдяки своїм чеснотам і дару провидця.
Різні дані свідчать, що чернець також вмів творити чудеса. Наприклад, за одним із церковних переказів він однією молитвою до Господа зумів зупинити злодіїв, які проникли в келію. Вони відразу заснули на п’ять днів. Ще одного разу зловмисники захотіли вкрасти з саду Григорія плоди з дерев, але він побачив їх і лише одним словом перетворив на камені. Так простояли вони 2 дні. При цьому преподобномученик Григорій завжди прощав кривдників. Цікаво, що після розмови з ним, вони завжди залишалися при монастирі, допомагали ченцям, виконували різноманітну роботу.
В третій раз погані люди вирішили посміятися з ченця і спробували виманити у нього подарунки, щоб ніби то врятувати цим від смерті свого товариша. Подарунки вони отримали, але того ж вечора вигадана ними історія стала реальністю.
Одного разу на березі річки Дніпро зустрів блаженний Володимира Мономаха і Ростислава Всеволодовича. Вони якраз збиралися йти походом на половців. Старець перед цим побачив в своїх видіннях, що чекає на них смерть і почав розповідати про бачене. Але з нього лише посміялися зброєносці Ростислава. Сам же князь в сказанному побачив загрозу собі, а тому наказав ченця втопити. Сталося це 1093 року.
Коли князі перейшли річку Стугну в Треполі і почали бій з половцями, то зрозуміли, що не зможуть подолати їх. Почали втікати. Володимир Мономах перебрався через річку, а Ростислав і його зброєносці загинули в її водах.
Сьогодні чудотворні мощі преподобномученника Григорія зберігаються в Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря. За легендою після утоплення його тіло чудесним способом опинилося в його замкненій келії.
Народні традиції 21 січня
В народі 21 січня святкували Провід коляд, або як цей день ще називали “Розданий”. Якраз завершувався цикл різдвяних свят. За звичаями все ще тривали святкування, а на святкових столах можна було побачити різноманітні м’ясні страви. Існувала цікава приказка, пов’язана з 21 січня: “Тiк i притiк починок приволiк”. Саме з цього дня жінки поверталися до ткацтва і прядіння. Якщо людина недужала, обов’язково молилися Григорію. Вірили, що тоді хвороба скоро відступить.
Народні прикмети 21 січня
- Запотіли вікна в хаті, чекайте на відлигу.
- Дме 21 січня південний вітер, літом будуть часті грози і дощі.
- Ясний та сонячний день означає сухий та спекотний серпень.
- Якщо 21 січня почалася заметіль, найближчим часом негода посилиться.
Що не можна робити 21 січня
- 21 січня (в день пам’яті преподобномученника Григорія) і до закінчення Святок заборонялося виконувати будь-яку важку фізичну працю.
- Дата вважалася несприятливою для початку подорожі.