Церковне свято 21 вересня: Різдво Пресвятої Богородиці, в народі - Мала Пречиста

За прикметами, якщо цього дня погода стояла гарна, то і вся осінь мала бути такою.

Православна церква 21 вересня святкує велике свято - Різдво Пресвятої Богородиці, який в православ'ї належить до дванадесятих свят - тобто головних у році.

Історія свята

Про народження Богородиці відомо небагато. Згідно з переказами, у благочестивої пари з Єрусалима тривалий час не було дітей. Коли Іоаким віддалився в пустелю для молитви про народження дитини, і йому, і його дружині з'явився ангел, який сповістив, що про їхнє потомство "будуть говорити в усьому світі". Через дев'ять місяців Анна народила дівчинку.

Свято на честь народження Діви Марії було встановлено в 4 столітті. На Русі він отримав також інші назви - Мала Пречиста (Велика Пречиста святкується в день Успіння Богородиці), Оспіжинки, Осеніни.

Народні традиції і прикмети

Оспіжинки - це ще й свято врожаю, яке іноді святкують цілий тиждень - з іграми, піснями, танцями, бенкетами. Осеніни зустрічали біля води. Рано-вранці жінки виходили на береги річок та озер із хлібом. Старша жінка стояла з короваєм, а молоді співали пісні на славу Богородиці. Після цього хліб розламували на шматки по кількості присутніх: кожна жінка відносила свій шматок додому і годувала їм худобу.

На Пречисту до молодят приходили родичі: дивилися, як ті живуть, вчили розуму. Молода господиня повинна була нагодувати гостей смачним обідом і подарувати батькам круглі пироги, а її чоловік - показати господарство: жито в коморах, упряж і інструменти в сараях.

В городах цього часу тривала збирання цибулі, а на пасіках готували бджіл до зимівлі. На Пречисту, в день осіннього рівнодення, cвяткували другу зустріч осені і спостерігали прикмети. Якщо погода стояла гарна, то і вся осінь мала бути такою.

Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо.

Пречиста – картопля чиста.

Прийшла Пречиста – принесла старостів нечиста.

Перша Пречиста жито засіває, а друга – дощем поливає.

Якщо на Різдво Богородиці погода буде сонячною, то і осінь чекає тепла і ясна, без рясних дощів. Якщо небо буде похмурим цього дня, то й осінні холоди прийдуть із дощами.

Якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то її обов’язково просватають цього року.

Що заборонено робити 21 вересня

Працювати, зокрема і займатися справами по дому

Лихословити, пліткувати і лаятися – це гріх. Всі образи і негаразди радять пробачити

Під час застілля не можна змітати крихти на підлогу, а залишки їжі слід віддати тваринам

В день народження Богородиці не можна вживати м’ясо та алкоголь

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