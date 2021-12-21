Церковне свято 22 грудня: день вшанування святої Ганни — матері Діви Марії

Якщо на деревах з'являвся рясний іней, це віщувало добрий урожай.

22 грудня православна церква вшановує святу Ганну — матір Діви Марії, оскільки саме цього дня вона зачала Богородицю.

Історія свята

Ганна була молодшою ​​дочкою священика Матфана та дружиною святого Іоакима. Проживши 50 років у шлюбі, Ганна та Йоаким ніяк не могли народити дитину. Якось чоловікові з'явився ангел із звісткою про те, що його дружина незабаром народить дівчинку. Це виявилося правдою: Ганна зачала і 21 вересня (8 вересня за старим стилем) народила доньку Марію. Християни відзначають обидва свята, пов'язані з появою Богородиці світ: і зачаття, і народження.

Народні традиції і прикмети

Зі свята Зачаття Ганни починаються найсуворіші дні зими — морозні та темні. На саму Ганну Темну припадає найкоротший день року — день зимового сонцестояння.

Якщо на деревах з'являвся рясний іней, це віщувало хороший урожай. Дивилися також, як сніг лежить біля огорожі: якщо впритул — літо очікували погане, а якщо з прозором — урожайне. Наші пращури помітили, якщо цього дня погода буде негожою, то й осінь буде такою.

Pexels

На Ганну вагітні повинні були постувати (в інші дні вагітних від посту звільняли), уникати будь-яких сварок і не потрапяти на очі нікчемним та хворим людям. Також їм заборонялося розпалювати вогонь, в'язати, вишивати та прийматися за будь-яку іншу роботу, щоб не зашкодити майбутній дитині. Люди вірили, що вогонь, який жінка розпалить цього дня, залишить мітку на тілі немовляти; заплутані нитки скрутять пуповину; а убогі передадуть йому свою потворність.

Окрім того, день святої Ганни вважали своїм святом бджолярі. Після ранкової служби вони йшли до бджоляника, де розташовувалися вулики. Ворушили кожен вулик і читали спеціальну змову на здоров'я бджіл та добре збирання меду наступного літа.

Говорили також, що "на Зачаття вовки сходяться, а після Хрещення розбігаються". Вважалося, що в цей період хижаки збираються у великі зграї та стають особливо небезпечними.

Що заборонено робити 22 грудня

Цього дня вaгiтні жінки відмовлялися від будь-якої роботи і нічого не робили.

Жінкам заборонялося прясти, в’язати і взагалі брати в руки голку або нитки.

Слід пам’ятати, що цього дня віряни дотримуються Різдвяного посту, тому не можна їсти м’ясо і молочні продукти.

Читайте також: