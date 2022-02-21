Церковне свято 22 лютого: день пам’яті мученика Никифора Антіохійського

22 лютого в православному календарі — день пам’яті мученика Никифора Антіохійського.
Яке 22 лютого церковне свято
Никифор Антіохійський жив в місті Антіохій Сирійський. Там же мешкав пресвітер Саприкій, з яким вони були надзвичайно близькими друзями. Підступи ворогів і їхня заздрість призвела до того, що Никифор та Саприкій сильно посварилися. Вони настільки ненавиділи один одного, що навіть перестали розмовляти. Через деякий час Никифор свою помилку зрозумів і прийшов до друга просити вибачення. Але Саприкій був стійким в своїй ненависті.
В цей же час імператори Валеріан і Галієн починають гоніння християн. Одного з перших було ув’язнено Саприкія. Його віра у Христа була твердою і жодні тортури не змогли заставити пресвітера відмовитися від Бога. А тому його було засуджено до страти. Никифор, почувши про це, прийшов до Саприкія і зі сльозами просив його пробачити. Та пресвітер не хотів вислухати свого колишнього друга. Побачив це Господь і відібрав у Саприкія благодать свою. Той відразу злякався смерті і сказав, що готовий поклонитися ідолам.
Никифор почав благати Саприкія не відмовлятися від віри і з честю прийняти смерть за Христа. Бачачи, що пресвітер невблаганний, він звернувся до катів з такими словами: “Я християнин і вірю в Господа нашого Ісуса Христа, від якого відкинувся Саприкій. Стратьте мене замість Саприкія”. Кати розповіли про це імператору, який наказав стратити Никифора, а Саприкія відпустити.
Народні традиції на 22 лютого
22 лютого селяни починали плести з берести взуття, яке називали постоли. Плетіння вважалося виключно чоловічою роботою. Часто цим займалися на продаж. Хоч постоли і не були дорогими, але швидко зношувалися.
Також до 22 лютого запаси їжі підходили до кінця. А тому селяни починали купувати зерно до весни. А ще насіння було прийнято виносити на мороз, а потім знову забирати в тепло. Вважали, що тоді можна отримати гарний врожай.
Народні прикмети 22 лютого
- Якщо на дерева налипає сніг, скоро прийде потепління.
- 22 лютого багряний захід, чекайте снігу.
- Якщо цього дня холодна погода, то морозів буде ще більше.
- 22 лютого під снігом гнуться гілки дерев, буде врожайний рік.
- Якщо ще тиждень після 22 лютого холодна погода, то березень буде теплим.
Що не можна робити 22 лютого
- 22 лютого не варто сміятися, веселитися, гучно розмовляти і взагалі жартувати.
- Цього дня заборонено займатися брудною роботою.