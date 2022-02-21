Церковне свято 22 лютого: день пам’яті мученика Никифора Антіохійського

22 лютого в православному календарі — день пам’яті мученика Никифора Антіохійського.

Яке 22 лютого церковне свято

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Никифор Антіохійський жив в місті Антіохій Сирійський. Там же мешкав пресвітер Саприкій, з яким вони були надзвичайно близькими друзями. Підступи ворогів і їхня заздрість призвела до того, що Никифор та Саприкій сильно посварилися. Вони настільки ненавиділи один одного, що навіть перестали розмовляти. Через деякий час Никифор свою помилку зрозумів і прийшов до друга просити вибачення. Але Саприкій був стійким в своїй ненависті.

В цей же час імператори Валеріан і Галієн починають гоніння християн. Одного з перших було ув’язнено Саприкія. Його віра у Христа була твердою і жодні тортури не змогли заставити пресвітера відмовитися від Бога. А тому його було засуджено до страти. Никифор, почувши про це, прийшов до Саприкія і зі сльозами просив його пробачити. Та пресвітер не хотів вислухати свого колишнього друга. Побачив це Господь і відібрав у Саприкія благодать свою. Той відразу злякався смерті і сказав, що готовий поклонитися ідолам.

Никифор почав благати Саприкія не відмовлятися від віри і з честю прийняти смерть за Христа. Бачачи, що пресвітер невблаганний, він звернувся до катів з такими словами: “Я християнин і вірю в Господа нашого Ісуса Христа, від якого відкинувся Саприкій. Стратьте мене замість Саприкія”. Кати розповіли про це імператору, який наказав стратити Никифора, а Саприкія відпустити.

Народні традиції на 22 лютого

22 лютого селяни починали плести з берести взуття, яке називали постоли. Плетіння вважалося виключно чоловічою роботою. Часто цим займалися на продаж. Хоч постоли і не були дорогими, але швидко зношувалися.

Також до 22 лютого запаси їжі підходили до кінця. А тому селяни починали купувати зерно до весни. А ще насіння було прийнято виносити на мороз, а потім знову забирати в тепло. Вважали, що тоді можна отримати гарний врожай.

22 лютого під снігом гнуться гілки дерев, буде врожайний рік / Pexels

Народні прикмети 22 лютого

Якщо на дерева налипає сніг, скоро прийде потепління.

22 лютого багряний захід, чекайте снігу.

Якщо цього дня холодна погода, то морозів буде ще більше.

22 лютого під снігом гнуться гілки дерев, буде врожайний рік.

Якщо ще тиждень після 22 лютого холодна погода, то березень буде теплим.

Що не можна робити 22 лютого