Церковне свято 22 січня: день пам’яті святого мученика Євстратія та святого мученика Полієвкта

22 січня в православному календарі — день пам’яті святого мученика Євстратія та святого мученика Полієвкта.

Яке сьогодні церковне свято

Вшанування пам’яті святого мученика Полієвкта

Він був першим мучеником за християнську віру у вірменському місті Мелітіні. Служив вояком при дворі імператора Декії та сповідував спочатку язичництво. Був у нього близький друг-християнин на ім’я Неарх. В час, коли на християн почали гоніння, Неарх прийшов до Полієвкта і сказав йому: “Друже, ми скоро розлучимось з тобою, мене заберуть на муки, а ти, швидше за все, відмовишся від дружби зі мною”.

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На що Полієвкт відповів, що прийшов до нього уві сні Ісус Христос, зняв з нього старий одяг та надягнув світлий. Цей сон так сильно вплинув на Полієвкта, що він вирішив з цього дня теж сповідувати християнство. Він вийшов на міську площу і на очах у містян розірвав указ імператора про обов'язкове поклоніння ідолам. Потім підбіг до жерців та вибив у них з рук ідолів.

Тестем Полієвкта був правитель міста Фелокс. Саме йому імператор дав указ слідкувати за поклонінням ідолам. Побачивши дії свого зятя, Фелокс прийшов у жах та сказав, щоб він пішов та попрощався зі своїми дітьми і дружиною. Адже за законом Полієвкта повинні стратити. Дружина залилася слізьми та почала благати чоловіка відмовитися від Христа. Але святий залишився при своєму.

Йому відтяли голову прямо на міській площі 259 року. А за часів рівноапостольного імператора Костянтина в місті побудували храм на честь святого мученика Полієвкта.

Вшанування пам’яті святого мученика Євстратія

22 січня церква вшановує пам'ять святого мученика Євстратія / commons.wikimedia.org

22 січня в православній церкві вшановують пам’ять святого мученика Євстратія, який проживав в Вірменії за часів правління імператора Діоклетіана та постраждав за свою віру у Христа.

Першим постраждав від рук жорстокого імператора священник Аравійської церкви Авксентій. Він стійко зустрів всі випробування та покарання. Побачив це мер міста Саталіона Євстратій та вирішив теж голосно признатися, що сам вже давно сповідує християнську віру.

Його відразу заарештували, жорстоко побили, а потім спалили на кострі. А священника Авксентія довго тримали у в’язниці, морили голодом, а потім вбили через обезголовлення.

Народні традиції на 22 січня

Святий мученик Полієвкт, пам’ять якого вшановують 22 січня, вважається охоронцем договорів і клятв. Він однаково шанується як на Заході, так і на Сході. Після довгих різдвяних свят у людей накопичувалося багато справ, а тому 22 січня в народі існувало таке повір’я: “Прийшла пора, турбот гора”. Саме з цього дня знову прибирали в хаті, чистили піч, прали білизну. А увечері 22 січня було прийнято приймати баню, щоб “змити з себе Святки”.

Народні прикмети 22 січня

Кішка 22 січня весь день спить, значить треба чекати потепління / Pexels

22 січня безхмарне небо — чекайте хорошого урожаю.

Якщо домашня худоба не хоче виходити на вулицю з хліва — буде похолодання.

На верхівках дерев сидять ворони — буде мороз, спускаються на землю — відлига.

Кішка 22 січня весь день спить, значить треба чекати потепління, а якщо часто точить кігті об дерева — буде вітряна погода.

Що не можна робити 22 січня