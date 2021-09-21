Церковне свято 22 вересня: день Іоакима і Анни - батьків Пресвятої Богородиці

У народі цей день називали Днем породіль.

22 вересня православна церква вшановує пам'ять святих Іоакима і Анни - батьків Богородиці. Іоаким був нащадком царя Давида, якому Бог обіцяв, що від насіння його нащадків народиться Спаситель світу.

Історія свята

Згідно з переказами, у благочестивої пари з Єрусалиму довго не було дітей. Одного разу Іоаким прийшов до храму, щоб принести жертву Богу, але первосвященик відмовив йому в проведенні обряду. Він обгрунтував відмову тим, що Іоаким ще не дав Ізраїлю потомства. Тоді Іоаким в скорботі пішов у пустелю для молитви про народження дитини.

Тоді і йому, і його дружині з'явився ангел, який сповістив, що про їхніх нащадків "будуть говорити в усьому світі". Через дев'ять місяців Анна народила дівчинку. Подружжя дали обітницю присвятити дитину Богу і віддали Марію до Єрусалимського храму для служіння до повноліття.

Народні традиції і прикмети

День Якима (Іоакима) і Ганни на Русі називали ще Днем породіль. Обидва святі вважаються покровителями породіль і бездітних жінок. Цього дня було заведено вітати молодих матерів, а також вшановували повитух. Для цього пекли пироги, варили кашу і звали жінок на бенкет. А дружини, які ще не змогли завести дітей, молилися Акіму і Ганні про зачаття.

Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.

Сніг, який випав цього дня, обіцяє поганий урожай наступного року.

Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.

Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

Associated Press

Що заборонено робити 22 вересня

Не можна лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати людей

Цього дня не можна позичати гроші, інакше вони перестануть водитися

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