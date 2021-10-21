Церковне свято 22 жовтня: день пам'яті апостола Якова Алфеєва

На Якова раніше закривали грибний сезон - збирали останні осінні сироїжки.

22 жовтня православна церква відзначає пам'ять Якова Алфієвого - одного з Дванадцяти апостолів, брата апостола Матвія.

Історія свята

Згідно з житієм, перш ніж стати учнем Христа, Яків був митарем, а після проповідував в Юдеї та Едессі. Інформації про життя і діяльності цього святого збереглося дуже мало, тим більше, що в джерелах нерідко виникає плутанина в відомостях про різних Яковів. Крім Якова Алфієвого, в писаннях згадуються апостол Яків Заведея і апостол від сімдесяти Яків, "брат Господній".

Народні традиції і прикмети

У селах в цей час розпочиналася пора заготівлі дров на зиму. Раніше Якова селяни до цього заняття не приступали. По-перше, влітку завжди вистачало і інших турбот, а по-друге, вважалося, що осіннє поліно горить найспекотніше, оскільки з нього вже пішли всі соки.

Нерідко на Якова випадав дрібний град. Крупа цього дня з'являлася і на столах: селяни починали обдирати просо, овес, ячмінь, молоти пшеницю. Тому на Якова господині насамперед готували кашу, яку подавали з маслом або салом. Пекли також пироги з кашею і пригощали ними рідних і сусідів.

На Якова закривали грибний сезон - збирали останні осінні сироїжки. Їх або солили, або гасили і подавали з картоплею.

pixabay.com

Зима стає на ноги. Можна сподіватися на великий дощ і, навіть, на сніжну крупу;

Після Якова осінь вже заплакала;

Після Якова тепла ніякого.

Що заборонено робити 22 жовтня

Будьте уважніше і не марнуйте дарма сили.

Обережніше в транспорті та в юрбі, у вас можуть щось вкрасти.

Також слід уникати сварок, вони принесуть тільки розчарування.

Читайте також:

Добрий ранок: побажання доброго ранку у прозі, своїми словами, в картинках

побажання доброго ранку у прозі, своїми словами, в картинках Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови

Вихідні і державні свята в листопаді: скільки будемо відпочивати

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання