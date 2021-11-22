Церковне свято 23 листопада: день пам'яті святого Георгія Побідоносця

Випав іній 23 листопада – буде мороз.

23 листопада православна церква вшановує пам'ять святого Георгія Побідоносця.

Історія свята

Святий великомученик Георгій Побідоносець був родом з Каппадокії - області в Малій Азії, на території сучасної Туреччини. Він виріс у християнській родині. Його батько прийняв мученицьку смерть за Христа, коли Георгій був ще дитиною. Мати, яка володіла маєтками в Палестині, переселилася з сином на батьківщину.

Вступивши на військову службу, Георгій був помічений імператором Діоклетіаном і прийнятий у його варту. Однак, коли Діоклетіан почав гоніння на християн, Георгій роздав свою спадщину бідним і відкрито виступив за християнську віру. За це його довго катували у в'язниці. Легенда свідчить, що які би не застосовували тортури до Георгія, він дивним чином ісцелялся від ран. Навіть коли його колесували (при цьому катуванню ламали великі кістки в тілі, а потім прив'язували бранця до колеса і залишали вмирати), Георгій повстав зціленим. В кінцевому підсумку святого обезголовили.

Народні традиції і прикмети

У народі 23 листопада була широко поширена традиція вирушати зранку до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для того щоб їх освятити. Потім ними годували домашню худобу, і, згідно з віруваннями, домашні тварини після цього повинні бути здоровими і легше пережити зиму. До речі, традиція ця була настільки актуальна і любима народом, що навіть здійснюючи покупку худоби в цей день, чоловік міг вимагати у продавця на додачу шматок хліба і сіллю.

Якщо 21 листопада цілий день на деревах іній – буде снігопад / Pexels

Випав іній 23 листопада – буде мороз

Вітер дме – чекай хуртовини та похолодання

Не можна вирушати у далеку дорогу

Ввечері випав іній – чекай рясного снігопаду

Багато снігу випало 23 листопада – зима, навпаки, буде теплою

Туман по землі стелиться – за прикметами, чекай відлиги

Голосно цвірінькають горобці 23 листопада – буде відлига

Багато пуху у горобиних гніздах – скоро настануть холоди

Що заборонено робити 23 листопада

Не можна вирушати у далеку дорогу.

Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

Не починайте жодних нових справ.

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