Церковне свято 23 лютого - кому моляться віруючі, прикмети і традиції дня

Якому святому молитися 23 лютого та які традиції існують цього дня в народі, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке 23 лютого свято в церковному календарі

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Святий Прохор — монах Печерського монастиря, чудотворець. Вів скромне життя: пив воду і їв хліб, який сам готував.

Святий Харлампій — єпископ з Малої Азії, християнський мученик. В старшому віці переніс жорстокі знущання і тортури. Але залишився стійким в своїй вірі.

Православне свято 23 лютого — день пам’яті святих Прохора і Харлампія

Святий Прохор був монахом Печерського монастиря, який прийшов до ігумена Іоанна і прийняти від нього святий ангельський образ. Він привчив себе до особливої скромності. Навіть не їв звичайного хліба, а сам готував його з лободи і трави, яку збирав біля стін монастиря. Влітку намагався заготовити собі цієї невибагливої страви на холодний період. За це прозвали його Прохор “Лободник”.

Коли Бог побачив таке терпіння святого, то перетворив хліб з лободи з гіркого на солодкий. А печаль його перетворив на радість. Цей блаженний більше ніколи не сумував, лише проводив свої дні в праці заради Бога.

В цей час на Русі почався великий голод. Коли Бог побачив, що люди помирають, то збільшив кількість лободи, яка росла на землях. Блаженний Прохор почав трудитися вдень і вночі, розтирав руками траву та готував з неї хліб. Свої хлібини він роздавав бідним. Тоді люди побачили, що Прохор збирає лободу і почали робити так само. А ще молитвами святого утворювалася чиста сіль, яку він роздавав разом з хлібом.

Святий Харлампій - день пам'яті 23 лютого / commons.wikimedia.org

Святий Харлампій Магнезійський був єпископом Магнісії (Мала Азія), святим мучеником. Протягом багатьох років він поширював слова Євангелії по всій території Греції. Однак в ті часи правив імператор Север, який проводив жорстокі гоніння християн. Коли влада почула про діла святого Харлампія, то відразу заарештувала його. Хоча тоді старцю було вже 113 років. На суді він визнав свою віру в Христа і не захотів відмовитися від неї.

Незважаючи на похилий вік старця, його піддали страшним тортурам. Кати підвішували його за ноги, здирали шкіру залізними гаками, але він лише говорив їм: “Дякую, брати мої, що ви обстругали моє старе тіло, бо цим ви оновили мого духа, який бажає одягнутися в нове, вічне життя”.

Коли віру Харлампія побачили воїни Ваптос та Порфирій, то такой увірували в Христа. За що тут же були страчені. Харлампій же помер від тортур і ран, не дочекавшись поки йому відрубають голову. За переказом, дочка імператора Галина, бачивши всі муки святого, обернулася в християнство та почала вести аскетичне життя.

Народні прикмети 23 лютого

Якщо всі дахи вкриті снігом, буде багатий врожай.

В народі існувало повір’я: “Прийшов Прохор - весна зазирнула у двір”. Тобто морози починають слабшати.

23 лютого всі дахи вкриті снігом, буде багатий врожай / Pexels

Що не можна робити 23 лютого

Чоловікам заборонялося важко працювати цього дня.

Що можна робити 23 лютого

23 лютого обов’язково молилися святому Харлампію, якого вважають захисником від душевних хвороб. Також він є покровителем домашніх тварин, а тому у нього просили здоров’я худобі.